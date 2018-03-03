Kenya'da yanlış hastanın kafatasını açarak beyin ameliyatına girişen beyin cerrahı açığa alındı. Gazete Habertürk'ün BBC kaynaklı haberine göre, geçen pazar günü meydana gelen olayda Kenyatta Hastanesi’ne sedyeyle bilinci kapalı 2 hasta getirildi.

Birinin beynindeki pıhtı nedeniyle ameliyat edilmesi, diğerinin ise tıpta “kapalı baş yarası” denilen kafada travma nedeniyle oluşan şişlik sebebiyle hemşire tarafından görülmesi gerekiyordu. Fakat korkunç bir hata oldu ve ameliyathaneye yanlış kişi getirilip beyin ameliyatı için kafatası açıldı. Hatanın, hastaların isimlerinin yazılı olduğu künyelerin karıştırılması sonucu meydana geldiği iddia edildi. Kenyatta Hastanesi, beyin cerrahının yanı sıra anestezi uzmanı ve 2 hemşirenin de açığa alındığını açıkladı. Her 2 hastanın durumunun da iyi olduğu bildirildi.



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