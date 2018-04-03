İstanbul'da bir AVM'nin otoparkında yanlış yere park eden bir araç yüzünden olduğu yerden çıkamayan sürücü sinirlerine hakim olamadı. Aracından inen sürücü yanlış yerde park edilen aracın sileceklerini kırarken o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay geçtiğimiz günlerde bir AVM'de meydana geldi. Bir sürücü yanlış yere park edilen araç yüzünden uzun süre olduğu yerden çıkamadı. Yaptığı manevralarla park yerinden çıkabilen kızgın sürücü ardından aracından indi. Yanlış park edilmiş aracın yanına giden şahıs, lüks otomobilin sileceklerini kırdı. Sinirini sileceklerden alan sürücü hızla AVM'den uzaklaşırken, o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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