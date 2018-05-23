Sosyal medyada paylaşılan ses kaydında “Yanny mi, Laurel mi diyor?” çılgınlığının gerisindeki ses ortaya çıktı: New Jersey Eyaleti’nden şarkıcı ve oyuncu Jay Aubrey Jones.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre bilimsel çalışmaların ortaya koyduğu gibi kendisinin “Laurel” demesine karşın sesin genelde “Yanny” diye duyulduğunu belirten Jones, “Kaydı dinlediğimde ben de ‘Laurel’ diye duyuyorum.

Bence bu insanların dinlemeyi yaptığı bilgisayarlar ve diğer cihazlarla, sesin nasıl bir işlemden, süreçten geçtiğiyle ilgili bir şey’’ diye konuştu.

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