Sanat ve iş dünyasının bir araya geldiği ödül töreninde 2017-2018 tiyatro sezonundaki performansları ve emekleriyle öne çıkan isimlere toplam 15 dalda ödül verildi. Bundan sonra her sene bir kadın ve bir erkek tiyatro sanatçısının sunacağı ödül töreni, bu yıl Ece Dizdar ve Engin Hepileri’nin etkileyici sunumlarına sahne oldu.

22. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde, Türk tiyatrosunu geliştiren ve dönüşümünde öncü olan oyun yazarlarına verilen Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’nün bu seneki sahibi “Yuva” isimli oyunuyla, Sami Berat Marçalı oldu. Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’nü ise bu yıl Bir Baba Hamlet isimli oyun aldı. Tiyatronun gelişimine destek vermiş iş ve sanat dünyasından önemli kişilere verilen Yapı Kredi Özel Ödülü’ne usta oyuncu Tijen Par layık görüldü. Yücel Erten ise tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’nün ise bu seneki sahibi oldu.

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün, 22 yıldır devam eden Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri ile “Türk tiyatrosunun fedaisi”, ülkemizin ilk kadın tiyatro oyuncusu Afife Jale’nin ismini yaşatmaktan büyük gurur duyduklarını belirtti. Tangün sözlerine şöyle devam etti:

“Tek amacı tiyatro olan ve Türk tiyatrosunun gelişiminde öncü rol üstlenen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri bu sene de birbirinden değerli oyunları ve oyuncuları desteklemeye devam etti. Jüri üyelerimizle bu sezon 188 yeni oyun izledik. Birbirinden yetenekli oyuncularımızın çok değerli performanslarına tanık olduk. Hepimiz için oldukça zorlu bir değerlendirme süreci olmasına karşın tiyatromuzun yükselişini görmek büyük bir mutluluk oldu. Tiyatromuzun bu dinamik, üretken ve büyüyen yapısıyla kendini sürekli yenilediğini görmek bizleri umutlandırıyor.”

“Yapı Kredi, ‘kültür-sanat bankası’ olma geleneğinin bir parçası olan Afife Tiyatro Ödülleri ile 22 yıldır tiyatro emekçilerini onurlandırıyor. Herkesin büyük bir samimiyet ve özveriyle çalıştığı bu süreçte Yapı Kredi, sistemin eksiksiz şekilde işlemesi için şeffaf bir değerlendirme altyapısı geliştirdi.

Tiyatro sanatçılarından alınan yorumlar doğrultusunda kendini her yıl daha da geliştiren bu yapı, tiyatromuzdaki değişimlere paralel bir şekilde zenginleşti. Tek varlık nedeni Türk tiyatrosunu desteklemek olan Türkiye’nin en uzun soluklu ve en prestijli bu ödül törenini 22 senedir kesintisiz bir şekilde sürdüren Yapı Kredi’ye ve Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu’na jüri adına teşekkür ediyorum. Sezon boyunca birbirinden başarılı performansları izlememizi sağlayan tüm tiyatrolarımıza, tiyatromuza coşkulu alkışlarıyla güç veren seyircilerimize şükranlarımı sunuyorum. 22. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde aday olan ve ödül kazanan tüm tiyatroları ve sanatçılarımızı yürekten tebrik ediyorum.”