Türkiye'de total yapay kalp takılan ilk çocuk hasta olan ve 17 aydır elinde taşıdığı çanta şeklinde ünite ile hayata tutunan Ali Özgen, umutla organ nakli olacağı ve gerçek bir kalbe sahip olacağı anı bekliyor.

AA'nın haberine göre; Şanlıurfa'da geçimini çiftçilikle sağlayan Özgen ailesinin 11 çocuğundan biri olan Ali Özgen, uzun süredir "kalp yetmezliğiyle" mücadele ediyor. Tedavisi için ağabeyleriyle birlikte Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine gelen Ali Özgen'e total yapay kalp takıldı.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyat ile kendisine total yapay kalp takılan 17 yaşındaki Ali Özgen, gerçek bir kalbe sahip olmak istediğini ve yaşıtları gibi koşmak istediğini söyledi.

Annesinin vefatı nedeniyle kardeşine refakat eden büyük ağabey Ahmet Özgen, kardeşinin rahatsızlığı nedeniyle 2016'dan itibaren hastanelerde olduklarını belirterek, "Ali'nin kalp yetmezliği nedeniyle hastanelerdeyiz. İki senedir ağabeyleri olarak yanından hiç ayrılamıyoruz. Ali, bakıma muhtaç bir hasta. Buradan bütün Türkiye'ye organ bağışında daha anlayışlı ve duyarlı olmalarını rica ediyoruz" dedi.

Özgen, kardeşinin makineye bağlı olarak yaşamına devam ettiğini ifade ederek, "Sabaha kadar nöbet tutarak uyuyoruz. Cihazın sesinden de uyuyamıyoruz. Bugün benim başıma gelenin yarın senin başına gelmeyeceği ne malum. Biz 11 kardeşiz. Ben en büyükleriyim. Onlara hem ağabeylik hem annelik yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Şanlıurfa'da geçimlerini çiftçilikle sağladıklarını aktaran Özgen, kardeşinin rahatsızlığı nedeniyle çalışamadıklarını da, ellerinde ne varsa tedavi için harcadıklarını dile getirdi.

"VÜCUDUNDA GERÇEK BİR KALP YOK"

Tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Ali'nin hem sağ hem de sol kalp yetmezliği olduğu için 2016'dan itibaren kendisini izlediklerini, kalp yetmezliğinin ilerlemesi sonucu bir süre cihaza bağlı olarak yaşamına devam ettiğini söyledi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin nakil konseyinin kararıyla Ali Özgen'e total yapay kalp takılmasına karar verildiğini aktaran Kendirli, "Hastanın sağ ve sol kalbinin yerini alan kalbi tamamen dışarı alındı. Şu anda vücudunda gerçek bir kalp yok. Onun yerine yapay kalp dediğimiz alet yerleştirilerek oluşturulan bir ameliyat yapıldı" dedi.

Ameliyat öncesi ve sonrası dönemin oldukça zor geçtiğini dile getiren Prof. Dr. Kendirli, hastanın yoğun bakım izlem dönemindeyken de işitme kaybının ortaya çıktığını ve koklear implant ameliyatı yapıldığını söyledi.

Ali Özgen'in total yapay kalp takılan çocuk yaş grubundaki ilk hasta olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kendirli, şunları belirtti:

"İki taraflı bir kalp yetmezliği olduğu için onun yerine kalp çıkartılarak kalbe benzer bir makine yerleştirildi. Makine her çalışmasında toplardamarda kanı emiyor ve atardamarlara atıyor. Teknik olarak çok zor bir yöntemdir. Bunun nihai çözümü ancak kalp naklidir. Makineye bağlı yaşam çok uzun süreli bir çözüm değildir. En fazla 5 yıllık bir çözümdür."

"KALP NAKLİ İÇİN ZAMAN KAZANDIRIYORUZ"

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Uçar ise, total yapay kalbin hem sağ hem sol kalbe pompalama işlemi yaptığını belirterek, "Cihazın her türlü bozulma ve arıza durumu için yedek cihaz hazırda durabiliyor. Cihazımız pille çalıştığı için çok sayıda yedek batarya da hazırda bulunduruluyor" sözlerine yer verdi.

Ali'nin 17 aydır total yapay kalp ile yaşamını sürdürdüğünü aktaran Uçar, "Bunlar kalp nakli için zaman kazandırıcı cihazlardır. Hiçbir zaman normal kalbin yerine düşünülmez. Bazı hastalar da düşünebilir. Kalp naklinin uygun olmadığı kişilerde devamlı tedavi olarak düşünülebilir. Asıl amacımız kalp nakline zaman kazandırmaktır" diye konuştu.