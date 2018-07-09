Tıpkı bir sürücü kursunda olduğu gibi eğitmen sürücüyle yola çıkan yapay zekanın hatalarında insan sürücü devreye girdi ve otomobili şeritte tuttu.

Daha önce takviyeli öğrenmenin yapay zekada kullanıldığı örnekler oldukça başarılı olmuştu. Google'ın DeepMind adlı yapay zeka sistemi Go ve satranç oynayarak şampiyonları yenmeyi başardı. OpenAI projesinde ise 180 gün boyunca her gün DOTA 2 oynayarak oyunda başarılı oldu.

Wayve ekibi, kullandıkları modifiye Renault araçta, bilindik otonom araçlar kadar çok algılayıcı ve devasa bir veri havuzu kullanmadıklarını belirttiler. Şirket, hızlı ve verimli bir şekilde öğrenmeyi sağlayan akıllı eğitim modelinin altını çizerken, kurucu ortak Amar Shah, mayısta TechCrunch'a "otomobillerimize daha fazla donanım yerine daha fazla akıl katmak istiyoruz" demişti.