Yapay zeka gerçeğinden ayırt edilemeyen sahte videolar oluşturuyor

Daha önce sıfırdan insan fotoğrafları yaratabilen bir yapay zeka geliştiren Nvidia, bu sefer de gördüğü videolardaki hava durumunu değiştirebilen, geceyi gündüz yapabilen ve hatta bir leoparın üzerindeki desenleri değiştirebilen bir yapay zeka geliştirdi.

Yapay zeka araştırmacıları, deneysel olarak geliştirdikleri yeni bir makine öğrenimi metoduyla yapay zekaya elindeki içerikleri istediği gibi manipüle etme şansı tanıdı.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan yapay zeka metotları makinenin çok fazla veriyle beslenmesini gerekli kılıyor ve ancak bu şekilde yapay zekanın öğrenmesi sağlanabiliyordu. Nvidia'nın yeni yapay zekası ise elindeki verileri değiştirerek yeni sonuçlar buluyor ve bu şekilde daha fazlasını öğrenebiliyor.

Nvidia'nın yapay zekasının neler yapabildiğini aşağıdaki videolardan görebilirsiniz.

Yapay zeka kışın çekilen bu videoyu gerçeğinden ayırt edilemez şekilde yaz ayına dönüştürüyor:

Gündüz çekilen bu video ise geceye çevriliyor:

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