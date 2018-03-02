Araştırmacılar, bir yapay zekaya hem kendi türdeşlerini hem de insanları kandıracak bir fotoğraf tasarlattı. Aşağıda (solda) gördüğünüz kedi fotoğrafını alan yapay zeka, akılcı ve ufak dokunuşlarla onu bir köpeğe benzetmeyi başardı.

Yapay zeka tarafından değiştirilen fotoğrafa (sağda) bakan insanlar ve yapay zeka sistemleri bunun bir köpek olduğunu düşündü.

Üretimsel muhalif ağlar sisteminin mucidi Ian Goodfellow tarafından gerçekleştirilen deney, insan beyninin zayıflıklarını bularak yapay zekaları geliştirmeyi hedefliyor. Cornell Üniversitesi tarafından yayınlanan araştırma sonuçlarında, yapay zekaların insan beyni model alınarak tasarlandıklarına ve insan zayıflıklarının yapay zekalara doğrudan aktarıldığına dikkat çekildi.

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Bu ve benzer araştırmaların önemli olmasının pratik sebebi ise sürücüsüz otomobiller gibi otonom sistemlerin görüşlerinin en az hatayla çalışacak seviyeye getirilmesine hizmet edecek olması. Şayet sürücüsüz otomobil sistemleri yolda gördükleri tüm tabelaları üstleri boyanmış ya da bir bölümü koparılmış dahi olsa tanımadığı sürece yola çıkmaya gerçekten hazır olmayacak.