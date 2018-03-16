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Ex Machina (2014)

Dünyanın en önemli teknoloji şirketinde çalışan Nathan, ofiste yapılan bir yarışmayı kazanarak şirket CEO'su Caleb'in evinde 1 hafta geçirme fırsatı yakalar. Evde Nathan'ı dünyanın ilk yapay zekaya sahip gelişmiş insansı robotu Ava beklemektedir... Yeni Star Wars üçlemesinde de bir arada olan son dönemin parlayan yıldızları Oscar Isaac ve Domhnall Geleeson'ı, yeni Tomb Raider'ın yeni Lara Croft'u Alicia Vikander ile buluşturan yapım, Hollywood için düşük bir bütçe olan 15 milyon dolar gibi bir maliyet ile çekildi. Alex Garland'ın yazıp yönettiği Ex Machina'nın en iyi senaryo Oscar'ına aday olduğunu da hatırlatalım.