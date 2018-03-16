Ex Machina (2014)
Dünyanın en önemli teknoloji şirketinde çalışan Nathan, ofiste yapılan bir yarışmayı kazanarak şirket CEO'su Caleb'in evinde 1 hafta geçirme fırsatı yakalar. Evde Nathan'ı dünyanın ilk yapay zekaya sahip gelişmiş insansı robotu Ava beklemektedir... Yeni Star Wars üçlemesinde de bir arada olan son dönemin parlayan yıldızları Oscar Isaac ve Domhnall Geleeson'ı, yeni Tomb Raider'ın yeni Lara Croft'u Alicia Vikander ile buluşturan yapım, Hollywood için düşük bir bütçe olan 15 milyon dolar gibi bir maliyet ile çekildi. Alex Garland'ın yazıp yönettiği Ex Machina'nın en iyi senaryo Oscar'ına aday olduğunu da hatırlatalım.
Blade Runner (1982) ve Blade Runner 2049 (2017)
2019 yılında (filmin çekildiği tarihe göre "gelecek") Tyrell isimli bir teknoloji şirketi, görünüşünü insandan ayırt etmenin mümkün olmadığı Replikant adlı robotları geliştirir. Dünya dışındaki tehlikeli görevler için gönderilen Replikant'lardan bazıları kaçak olarak dünyaya döner. Onları teşhis etmek ve durdurmak ise Blade Runner adı verilen özel polislerin işidir... Sinemanın deha isimlerinden Ridley Scott imzasını taşıyan filmin geçtiğimiz yıl devamı vizyona girmişti. Yönetmen koltuğuna bu defa Denis Villeneuve'un oturduğu yapım, büyük ilgi gördü ve 2 de Oscar kazandı...
Westworld (1973)
Şimdilerde dizisiyle tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Westworld filmi, Michael Crichton'un romanından uyarlandı. Üstelik Crichton'un filmde de hem yazar hem yönetmen koltuğuna oturduğunu da belirtmekte fayda var. Robotlarla dolu Vahşi Batı temalı bir parkta bir robotun arızalanarak kontrolden çıkmasını konu alan yapımın bir de devam filmi var: Futureworld. Ancak Futureworld, tamamen Westworld'ün beğenisini kullanmak amacıyla film yapımcıları tarafından kurgulanan ve pek de başarılı olamamış bir yapım.
Artificial Intelligence: Ai (2001)
Çocuğu olmayan bir aileye gönderilen David adlı küçük çocuk, zamanla kendinde farklı bir şeyler olduğunu fark eder. Kendi gerçekliğini anlamak için araştırma yapmaya başlayan David, çok büyük sırları ortaya çıkaracaktır... Steven Spielberg'in yönettiği filmde, Jude Law ve Ajan Coulson (Agent of S.H.I.E.L.D. ve Avengers...) olarak tanıdığımız Clark Gregg de rol alıyor.
2001: A Space Odyssey (1968)
Vizyona girdiğinde sinemanın pek çok usta ismi tarafından yoğun eleştiri alan ancak yıllar geçtikçe ve daha iyi anlaşıldıkça sinema tarihinin en özel filmlerinden biri haline gelen 2001: A Space Odyssey, evrimi gizemli bir taşla ilişkilendirerek anlatıyor... Filmde, uzay yolculuğu sırasında yapay zeka HAL 9000, kritik bir rol üstleniyor...
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