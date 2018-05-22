Aksigorta'nın yapay zekaya sahip dijital asistanı ADA (Aksigorta Dijital Asistanı), Türkiye genelinde 2.500 acenteden gelen yaklaşık 200.000 talebi cevaplıyor. Bu işlem için geçmişte ayrılan 2 saat yerine yalnızca 2 dakikada tüm cevaplamaları tamamlayacak olan ADA, “Görüntü Tanıma ve Sınıflandırma” yeteneği ile elektronik posta yoluyla Aksigorta’ya iletilen hasar evraklarının yüzde 70’lik bölümünü oluşturan ehliyet, ruhsat, kaza tespit tutanağı, fatura, beyanname ve kaza fotoğraflarını otomatik olarak tanıyor, sınıflandırıyor ve robot teknoloji yardımıyla ilgili hasar dosyasına ekliyor.

Aksigorta'nın yapay zekaya sahip dijital asistanı ADA'yı ve sigortacılık sektörüne kazandırdıklarını Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen ile masaya yatırdık. Gülen, kurumun yapay zekaya geçiş sürecini ve ADA'yı anlattı.