Yapay zekayı konuta taşıyarak 40 milyon TL'lik yuva sattı

Gayrimenkulde son yıllarda kırılan rekorlarla birlikte, emlak sektöründe güncel teknolojileri kullanmaya başlayan girişimlerin sayısı da artmaya devam ediyor. Bunlardan Yuvako isimli bir girişim, yapay zekâyı gayrimenkul danışmanlığına taşıyarak, geleneksel yöntemleri kullanan rakiplerinden ayrışıyor. Ekim 2016’da kurulan Yuvako, ev sahipliği yaptığı ilan sayısını 3 binin üzerine çıkarırken, platformdaki gayrimenkul fotoğraflarının sayısı da 90 bini aşmış durumda.



Gazete Habertürk'yen Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, ev alıp satmanın Türkiye’de halen alışagelmiş modellerle gerçekleştiğini kaydeden Yuvako Kurucu Ortağı Altay Tınar, “İlanların, ev sahibi ya da gayrimenkul danışmanları tarafından yayınlandığı “gayrimenkul/ ilan siteleri” olarak çok sayıda alternatif mevcut. Biz de mülkleri tanıtmak için tüm bu ilan siteleri ile birer kanal ve paydaş olarak birlikte çalışıyoruz. Yuvako’yu, ‘gayrimenkul danışmanlığı’ ya da ‘emlakçılık’ olarak tanımlanan hizmeti, yapay zekâ teknolojisi sayesinde çok daha verimli, hızlı ve az maliyet ile sağlayan bir girişim olarak hayata geçirdik. Sitemizdeki ilanlar sadece Yuvako’nun alıcı ve satıcı danışmanları tarafından siteye giriliyor” diye konuştu.



Dijital gayrimenkul ofisi olduklarını vurgulayan Tınar, “Kurulduğumuz günden beri 200 bin kişiye 3 boyutlu ev turu yaptırdık. Bu rakam, geleneksel yöntemlerle gayrimenkul danışmanlığı yapan bir kişinin 42 yılda ulaşabileceği sayıya eşit” dedi.





ALICIDAN YÜZDE 2 KOMİSYON



Yuvako’nun ilanların ücret karşılığı yayınlandığı bir pazaryeri modeli olmadığının altını çizen Altay Tınar, “İlanlar ya da üyelik üzerinden herhangi bir gelir elde etmiyoruz. Alıcılardan ev bedelinin yüzde 2’sini alıyoruz” diye konuştu.



EVİN GERÇEK METREKARESİNİ ÇIKARIYORUZ



Yuvako’nun ‘Alıcı Danışmanlığı’ sistemini açıklayan Altay Tınar, “Yapay zekâ algoritmamız alıcıya yüksek oranda beğeneceği ve kontrol edilmiş mülkleri sunuyor. Net 100 metrekare olarak beyan edilen evi lazer cihazlarla ölçüyoruz. Eğer söz konusu daire, 100 yerine 90 metrekare ise, alıcıyı yüzde 10 daha fazla ödemekten kurtarıyoruz” dedi.



Ev araştırma, bulma, 3D sanal tur ile evi ziyaret etme, pazarlık, tapu ve risk kontrol gibi süreçlerde danışmanlık hizmeti veren Yuvako, yurtdışında ABD, Portekiz, İsrail ve Kıbrıs gibi noktalarda da hizmet veriyor.





VOLVO'DAN GİRİŞİMLERE ÖZEL TEKNOLOJİ FONU



Yakın gelecekte akaryakıttan vazgeçip sadece elektrikle çalışan otomobiller üretmeye hazırlanan Volvo, girişimlere yönelik bir yatırım fonu kurdu.



“Volvo Cars Tech Fund” (Volvo Otomobilleri Teknoloji Fonu) adını taşıyan fonun, yapay zekâ ve otonom sürüş teknolojisinin yanında, elektrifikasyon ile dijital mobilite alanlarına da yatırım yapacağı açıklandı. Otomobil üreticilerinin girişimlere yatırım yapması yeni değil. General Motors, BMW, Toyota ve RenaultNissan-Mitsubishi ortaklığı gibi otomobil markaları kendi fonlarından girişimlere yatırım yapmayı sürdürüyor.





'BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDE İHTİYACINIZDAN FAZLA TALEPTE BULUNMAYIN'



Bugüne kadar 80 girişime 6.5 milyon dolarlık destek veren Radore Veri Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol, bir girişimin nasıl doğduğuna, büyüdüğüne ve geliştiğine en yakından tanık olan isimlerden biri. Girişimlerin bilişim teknolojileri (BT) süreçleriyle ilgili tavsiyelerini paylaşan Zeki Kubilay Akyol, ihtiyaçlar ile örtüşmeyen isteklerin gereksiz maliyet yaratabildiği uyarısında bulundu.



Radore Veri Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Akyol, “Fazlasıyla kapsamlı bir hizmet talep edilip, gereksiz derecede yüksek maliyetli yollar tercih edilebiliyor. Sonrasında ise talep edilen donanımların ortalama yüzde 40 verimle çalıştırıldığını gözlemliyoruz. Boşta bekleyen yüzde 60’lık performans ise gizli bir ek maliyet olarak karşılarına çıkıyor. Bu durum, sunucu modelleri, depolama çözümleri, yazılım lisansları, network ve benzeri konularda da ortaya çıkıyor. Birçok girişim neye ihtiyaç duyduğunu yolda öğreniyor” diye konuştu.



‘VERİ MERKEZİNİN KONUMUNA BAKIN’



Girişimlerin veri merkezi seçerken dikkat etmesi gerekenler ile ilgili görüşlerini aktaran Akyol, “İşe yeni başlayan girişimlerin ilk başlarda yaşayacağı sorunları hızlıca aşabilmek için her an yakın temasta kalabilecekleri ve hızlıca aksiyon alabilecekleri bir veri merkezi seçmeleri işlerini oldukça kolaylaştıracaktır” dedi.



Zeki Kubilay Akyol, veri merkezinin imkânlarına da bakılması gerektiğini vurgulayarak, “Müşteri destek hizmetleri, esneklik ve büyüme kapasitesi, kurulum süreçleri, güç kullanımı ve enerji verimliliği ve finansal durumu, girişimlerin veri merkezi seçerken göz önünde bulundurması gereken konulardır” ifadesini kullandı.



'İTİBARINIZ DA SİSTEMİNİZ DE KESİNTİYE UĞRAMASIN'



Girişimler için altyapı ve sistem kurulumlarını hızlıca tamamlayıp sistemi en erken zamanda ayağa kaldırmanın hayati önem taşıdığını belirten Akyol, “Bu şekilde zaman ve maliyet tasarrufuyla iş süreçlerini yoluna koyabiliyorlar. Bu sürecin kesintiye uğramaması da yeni başlayan girişimler için oldukça önemli. Çünkü sistemlerin kesintiye uğraması aynı zamanda itibar kaybı anlamına geliyor” dedi.





İSVEÇLİ SPOTIFY HALKA ARZ EDİLİYOR



Dijital müzik platformu Spotify, hisse senetlerini New York Borsası’nda halka arz etmeye hazırlanıyor. ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley’nin halka arza danışmanlık yapacağı öğrenilirken, herhangi bir hisse açılış fiyatının ise belirlenmeyeceği ifade edildi. İsveçli girişimin hisselerinin açılış fiyatının, ilk halka arz edileceği gün bildirilecek alım-satım emirleriyle belirleneceği bilgisi paylaşıldı.



Uzmanlar, Spotify hisselerinin ortalama 132.5 dolar seviyesinden işlem görmesi durumunda, şirketin piyasa değerinin yaklaşık 23 milyar dolara ulaşmasını tahmin ediyor. Spotify, şubat ayında İstanbul’daki ofisini kapatmasıyla gündeme gelmişti.





500 İSTANBUL'DAN 18 AYDA 31 GİRİŞİME YATIRIM



Silikon Vadisi merkezli girişim yatırımı fonu 500’ün 18 aydır Türkiye’de faaliyet gösteren ayağı 500 İstanbul, süreç içinde 31 girişime yatırım yaptığını duyurdu. Ortalama yatırım tutarının 150 bin dolar olduğu açıklanırken, yatırım yapılan şirketlerin ulaştığı toplam yatırım tutarının ise 65 milyon doları geçtiği belirtildi.



Fonun finansal teknolojilerden sağlık alanındaki girişimlere, reklam/pazarlama alanından blockchain’e kadar geniş yelpazede yatırımları bulunuyor. 500 İstanbul Yatırım Ortağı Enis Hulli, portfolyo sirketlerinin en büyük ortak özelliğinin, ürünlerini büyük veri, makine öğrenimi ve yapay zekâ üzerine inşa etmesi olduğunu kaydetti.



'YATIRIMI GLOBAL ODAKLIYA YAPTI'



Hulli, “Portfolyomuzun büyük çoğunluğu global pazar odaklı girişimlerden oluşuyor. Bunlar arasında Sinemia gibi Turkiye’den sonra Amerika’da da hızlı buyüyenler olduğu gibi, Carbon ve Ozzy olmak üzere Amerika pazarında doğan şirketler de var” ifaresini kullandı.





GİRİŞİM KAMPÜSÜ'NDE 15 BİN LİRALIK ÖDÜL DAĞITILDI



Ege Üniversitesi ve Liyakat (Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği) liderliğinde bu yıl 5’incisi düzenlenen Girişim Kampüsü Projesi ödül töreni gerçekleştirildi. 160 girişimcinin başvurduğu yarışmada ilk üç iş fikrine toplam 15 bin TL ödül verildi. Birincilik ödülünü Dünyanı Koru, ikincilik ödülünü Kargoa, üçüncülük ödülünü ise Sıcak-Soğuk Kullanım Suyu Kombi Sirkülasyon Sistemi ve Bataryası kazandı.