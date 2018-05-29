1944 yılında Türkiye’nin perakende bankacılık odaklı ilk ulusal çaplı özel bankası olarak Kazım Taşkent tarafından kurulan Yapı Kredi, aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin 4. büyük özel bankasıdır. Yapı Kredi, kuruluşundan bu yana, müşteri odaklı bankacılık anlayışı, yenilikçiliği ön planda tutan yaklaşımı ve finans sektörünün gelişimine olan katkısı ile konumunu güçlendirmiştir. Yapı Kredi Bankası 2006 yılında KOÇ BANK A.Ş. ile birleşerek şuanda ki yapısını oluşturmuş ve günümüzdeki şeklini almıştır.

Bankanın faaliyet alanları; Perakende Bankacılık, Özel Bankacılık, yatırım bankacılığı, kurumsal ve ticari banakcılık, varlık yönetimi, portföy yönetimi, finansal kiralama ve buna benzer bir çok alanda Yapı Kredi Bankası A.Ş. hizmet vermektedir.

Yapı Kredi Bankası 10,9 milyon müşteriye 1.013 şube sayısı ve 19 binden fazla personeli ve toplamda 4000 den fazla ATM ile hizmet vermektedir. Bankanın ayrıca müşterilerine telefon bankacılığı ve internet bankacılığı hizmetleri de bulunmaktadır. Bankanın yurt dışında ise birer adet Amsterdam, Geneva, Bakü, Bahreyn'de 2 adet de Moskova’da olmak üzere 6 yurtdışı şubesi bulunmaktadır.

YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 09.00’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bir saatlik yemek ve dinlenme molası veren banka öğlen 13.30’da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Yapı Kredi Bankası haftasonları hizmet vermemektedir.

YAPI KREDİ BANKASI İLETİŞİM BİLGİLERi

Genel Müdürlük Adres: Yapı Kredi Plaza D Blok Levent İstanbul

Telefon: 0212 339 70 00

Web Sitesi: http://www.yapikredi.com.tr

Faks: 0212 339 60 00

Çağrı Merkezi: 444 0 444