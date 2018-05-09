Bankacılık sektörünün gündeminde yoğun bir şekilde yer alan yeniden yapılandırmaların doğal olduğunu vurgulayan Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, yapılandırmalarla sektör olarak önceden de karşılaştıklarını, bundan sonra da karşılaşacaklarını belirtti. Yapı Kredi’deki CEO’luk görevinde 100. gününü geride bırakan Erün, kredi yeniden yapılandırmalarının hem bankacılara hem de şirketlere öğretici bir süreç haline geldiğini belirterek, “Bunlara yaklaşımımız hep pozitif olacak, hep müşterinin yanında olacağız. Ancak müşterinin iyi niyetli olması gerekir. İşin doğası gereği yapılandırmalar olur ve olacaktır da” dedi. Gazetecilerle bir araya geldiği değerlendirme toplantısında konuşan Erün, iyi niyetle yaklaşan herkese kapılarının açık olduğunu ifade ederek, “Ama ahlaki çöküntüye gidecek bir noktada olursa buna bankacılık sektörü de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da izin vermez. Suiistimale izin vermeyiz” diye konuştu.
‘YILDIZ’DA SÜREÇ TAMAMLANIYOR’
Gökhan Erün, Yıldız ve Doğuş Holding’deki yeniden yapılandırmalarla ilgili bir soru üzerine ise şunları söyledi: “Likidite nedeniyle ya da zamanlama nedeniyle bazı müşterilerde bu durumla karşılaşıldı. Bankacılıkta problemli kredi de var, kredi yapılandırması da var. Bazen bunlara hiç ihtiyaç duyulmadığı zamanlarda, aldığı kredinin vadesinin kısa olması nedeniyle daha uzun vadeli kredi tercih eden müşterilerimiz olabilir. Yıldız Holding’in kredi yapılandırmasında yetkili lider bankayız. Görüşmeler çok iyi gitti. Diğer bankalar da olumlu yaklaştı. Yıldız’da süreç tamamlanıyor, bir iki bankanın yönetim kurulu onayı kaldı.”
‘PİYASA İNDİRİRSE BİZ DE FAİZİ İNDİRİRİZ’
Konutta faiz oranlarını % 1’in altına çekecek kampanyaya değinen Erün, “Konut kredilerinde eğer piyasa daha aşağı gelecekse, biz de aşağı getiririz. Ama şu anda orada aşağı gelecek bir şey görmüyoruz” dedi.
2020 YILINDA TEMETTÜ HEDEFİ
Göreve başlamasının ardından ekip olarak 12 bin çalışanla bir araya geldiklerini dile getiren Erün, 2018’e hızlı bir başlangıç yaptıklarını, ilk çeyrekte 1.2 milyar TL’lik dönem net kârı elde ettiklerini ve ülke ekonomisine 289 milyar liralık kaynak sağladıklarını bildirdi. En son 2014’te temettü dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Erün, geçen hafta Londra’da 200 yatırımcının katıldığı bir konferansta katılımcılara bankanın 2020 planlarını anlattıklarını ve 2020’de 2019 yılı kârı üzerinden tekrar temettü verebilmeyi hedeflediklerini söyledi.
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