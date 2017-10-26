Yapı Kredi Rusya'daki bankasını sattı

Bankadan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada, "Bankamızın Yapı Kredi Bank Moscow sermayesinde sahibi olduğu yüzde 99,84 oranındaki payların Expobank LLC'ye 3.3 milyar Rus rublesi (57.1 milyon dolar) bedelle satılmasına karar verilmiştir." denildi.

Konu ile ilgili gerekli imzalar atılırken, pay devir işlemleri gerekli yasal izinlerin alınmasını müteakip gerçekleştirilecek.

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Yapı Kredi Bank Moscow

Expobank LLC