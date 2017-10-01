Yapı Merkezi Tanzanya'dan 1.9 milyar dolarlık ihale aldı

Tanzanya Devlet Demiryolları şirketi Reli Assets Holding Company (RAHCO) tarafından yapılan açıklamada, "Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra Yapı Merkezi'nin teknik ve finansal gereklilikleri karşıladığı görülmüştür" denildi.

İhaleye 15 firma teklif vermişti.

Yapı Merkezi'nin 1.9 milyar dolarla kazandığı ikinci faz yüksek hızlı tren projesi, Morogoro ile Makutupora arasında gerçekleşecek. Hattın toplam uzunluğu ise 422 km olacak. Söz konusu hatta yılda 17 milyon tonluk kargo taşımacılığı yapılabilecek.

Şirket, hattı 36 ay içerisinde tamamlayıp hizmete açacak.

Yapı Merkezi, Şubat ayında yapılan Dar es Salaam ile Morogoro arasındaki 300 km'lik ilk faz ihaleyi de Portekizli ortağı Mota-Engil Engenharia ile 1.2 milyar dolar karşılığında kazanmıştı.

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