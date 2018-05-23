Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) verilerine göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.5 azaldı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre yapı ruhsatı verilen daire sayısı yüzde 41.9 geriledi. Ocak-mart döneminde toplam 135 bin 521 daireye ruhsat verildi. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas söz konusu gerilemenin konut piyasasını olumlu etkileyeceğini söyledi. 2017’de 1 milyon 323 bin konuta ruhsat verilerek rekor kırıldığını hatırlatan Altan Elmas, “Bu rakamlar bize piyasanın kendini dengelediğini gösteriyor. Piyasadaki arz fazlası tehdidi azaltılmış oluyor. Artık yeni konut yapma iştahı azaldı. Geçtiğimiz yıl alınan ruhsatlarla geliştirilecek konutlar ancak üretilir” diye konuştu.

EN FAZLA RUHSAT İSTANBUL’DA

TÜİK verilerine göre bu yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 30.8 milyon metrekare iken, bunun 15.3 milyon metrekaresi konut alanı olarak gerçekleşti. Daire sayılarına göre, İstanbul 19 bin 114 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 7 bin 199 adet ile Kocaeli ve 7 bin 96 adet ile İzmir illeri izledi.