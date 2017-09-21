Yapılandırılan borçların ikinci taksidi 2 Ekim'e kadar ödenebilecek

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, 7020 sayılı kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksidin süresinde ödenmesinin şart olduğu hatırlatıldı.



Duyuruda, "Bu nedenle, yapılandırdığınız borçların 2. taksit ödemelerini 2 Ekim akşamına kadar yapmayı unutmayın. Ödemelerinizi, GİB internet sayfamızdan, anlaşmalı bankalardan, vergi dairelerinden yapabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı duyuru

borç yapılandırılması

yapılandırılan borçların tarihi