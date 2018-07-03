BBC'nin savcılara dayandırdığı habere göre, 66 yaşındaki Weinstein hakkında 2006 yılına kadar uzanan davaya, cinsel saldırı iddiasında bulunan üçüncü bir kadın dahil oldu. Kadının kimliği ile ilgili ise bilgi verilmedi.

Weinstein, mayıs ayında 2 kadına tecavüz ve cinsel suç teşkil eden diğer eylemlerle suçlanmıştı.

Ünlü yapımcı suçsuz olduğunu ve kimseyle rızası dışında cinsel ilişkiye girmediğini savunuyor.

Harvey Weinstein, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapse mahkum edilebilir.

Elektronik kelepçe takmayı ve pasaportunu teslim etmeyi kabul eden Weinstein, serbest kalmak için bir milyon dolar kefalet ödemişti.

Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein ve aktör Kevin Spacey'in adının karıştığı taciz iddiaları, geçen yıl sonunda Hollywood'u sarsmıştı. Aralarında ünlü aktrislerin de bulunduğu çok sayıda kadının cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Weinstein, erkek kardeşi Robert ile kurduğu film şirketinden çıkarılmış ve yapımcının Hollywood Film Akademisi ile ilişiği kesilmiş, Oscar komitesi tarafından akademi üyeliği iptal edilmişti.

Harvey Weinstein'ın kendisi hakkında cinsel taciz suçlamasında bulunmaması için araştırılması gereken 91 kişilik "susturulacaklar listesi" ortaya çıkmıştı. Modacı eşi Georgina Chapman da Weinstein'i terk etmişti.

Taciz skandallarının Hollywood'u peş peşe sarsmasının ardından tüm dünyada MeToo akımı başlayarak, protestolar gelmişti.