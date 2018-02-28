HT Magazin'de yer alan habere göre, TV yapımcılığını sürdüren Aman, “Suare Film’in sahibi yakın dostum Ertuğrul Şan’ın ricasını kıramadım ve bu teklifle birlikte içimde olan oyunculuk sevdasını seyirciye sunmak istedim. LU’BET (Kuklanın Doğuşu) adlı korku filmindeki rolüme de hazırlanıyorum. Oyunculuğa hızlı giriş yaptık” dedi.

Bu Konu İle İlgili Haberler