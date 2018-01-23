'Sinemaya istihdam getirecek’

Yapımcılık Akademisi’nin koordinatörü Yard. Doç. Dr. Erkan Büker, HT Magazin'den Arif Hür'ün sorularını yanıtladı.

Koordinatörü olduğu akademide ‘Sinema TV Yapımcılığına Giriş’ dersi verecek olan Yard. Doç. Dr. Erkan Büker ile Türkiye’de ilk olan projeyi konuşmak için buluştuk.



Fikrinin nereden çıktığını, hayata geçiş sürecini ve hedeflerini kendisinden dinledik...



Proje nasıl doğdu?



Nisan ayında ‘Dağ 2’nin yapımcısı Dorukhan Acar ile bir araya geldik. Sohbet esnasında, ülkemizdeki insanların neden kendi filmlerini üretmelerini sağlayacak, içindeki yapımcılık ışığını ortaya çıkaracak bir platform olmadığını sorduk ve taşın altına elimizi koymaya karar verdik.



Eğitimin süresi ve içeriğinden biraz bahseder misiniz?



18 Ocak’ta başlayan programımız 16 hafta sürecek. Sektördeki yenilikleri takip ederek bu yenilikleri faaliyet alanlarına uygulayan, ‘yapımcılığı’ kapsayacak her türlü içeriğin yayılmasını sağlayarak yaratıcı ve konusuna hâkim yapımcılar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Başarılı bireyler değil, başarılı bir toplum gerekiyor. Bunun bilincinde olarak Yapımcılık Akademisi’nde nitelikli yapımcılar yetiştireceğiz.

Katılımcılar akademide hangi dersleri görecek?



‘Yapımcı Gözüyle Sinema Tarihi’, ‘Sinema-TV Yapımcılığına Giriş’, ‘Yapımcılık ve Dağıtım/Pazarlama’, ‘Sinema Film Pazarı’, ‘Belgesel Projesi Geliştirme’, ‘TV Programı ve Format Yazımı’ ve ‘Sosyal Medya Kullanımı/ Olanakları’na kadar pek çok ders vereceğiz.



Akademi olarak temel hedefiniz nedir diye sorsam...



Sektördeki insan kaynağını küresel rakiplerdeki bilgi/birikim seviyesine çıkarmak ve akademik alanda güçlendirerek uluslararası üretimi artırarak, çağın ruhunu yakalamış nitelikli yapımcılar yetiştirmek.



Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcıları nasıl bir yolculuk bekliyor?



Kendi projelerini geliştirme yetkinliğine erişecekler. Projelerini hayata geçirme ve akademinin uluslararası jürisinin beğenisine sunma şansını yakalayacaklar.



Katılımcıları belirlemede özel bir kriteriniz var mı?



Yapımcılık sektöründe yer almayı hedefleyen, uzun vadede kendini iyi bir uluslararası yapımcı hayal eden kişilere ulaşacağız. “Param var” diyen herkes bu kursa giremez.



‘Endüstriyi tanıyacaklar’



Akademide ‘Karşılaştırmalı Dünya Film Endüstrisi’ dersleri verecek olan Dorukhan Acar, “Yapımcı adayları dünyada ve Türkiye’de film endüstrisi hakkında bilgi sahibi olup karşılaştırmalı olarak inceleme yapabilecek” diyor.‘



'Sinemaya istihdam getirecek’

Bu programdan çıkacak olan yapımcıların sinemamıza ne yönde katkı vermesini umuyorsunuz?



Türk sineması adına yılda ortalama 140 sinema filmi vizyona giriyor. Nereden bakarsanız bunlardan 20 tanesi değerini buluyor. Bu programdan çıkacak olan bir yapımcının filmi aynı zamanda Çin’de vizyona girse elde edeceğinden 20 misli fazla kazanabilir. Bu topraklardan dış ülkelere TV programı ve belgesel satan yapımcılar olmalı. Öncelikli beklentimiz bu.

Erkan Büker