Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Niyazi Savcı, yaptığı tahnitlerle (hayvan doldurma) gelecek nesillerin yaban hayvanlarını tanımasını sağlıyor.

İHA'nın haberine göre Savcı, tedavi sırasında ölen ya da doğada ölü bulunan yaban hayvanlarını tahnitliyor. Doğada avcıların ölü bulduğu tilki, karaca, yaban kedisi, tavşan, kırlangıç gibi havanların tahnitini yapan Savcı, 50 yıldır yaklaşık 200 çeşit hayvanın tahnit işlemini yaptı. Nesli tükenmekte olan hayvanları hiçbir maddiyat elde etmeden tahnitleyen Savcı, tahnit ettiği hayvanların bir kısmını Kırklareli Müzesi'ne bağışladı.

Nesli tükenmekte olan hayvanları tahnitlediğini dile getiren Niyazi Savcı, "50 senedir yapıyorum, doğayı sevdiğim için nadir olan hayvanların üzerinde duruyorum. Bu bakımdan gelecek kuşaklara bir eser bırakabilmek önemli olan. Derelerimizde kurbağa kalmadı, çekirge kalmadı, ufak bir canlı hayvan kalmadı.

Bunun birinci sebebi avcı ailesi tarafından tükenmesi mümkün değil, zirai mücadelenin yaptığı tahribat çok fazla. Buna nasıl bir çare arayacağız nasıl bir çare bırakacağız nasıl bir çevre bırakalım. Gelecek olan doğa hayvanları dengeyi bir birini hayatı yaşamak için idare ettiriyorlar, şimdi bu da kalmadı. Çöplüklerimizden artıklarımızdan gelen nadir olan hayvanlar, bunlar avcılar tarafından tükenmesi mümkün değil, gelen hayvanlardan aldığım hayvanlardan nadir olan hayvanları yaşatmak amacım, gelecek olan kuşaklara bir şeyler gösterebilmek." dedi.

Tahnit

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