Batman'da yaralı halde bulunan puhu, tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacak.

AA'nın haberine göre vatandaşların bildirmesi üzerine Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince Çamlıca Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde yaralı bulunan puhunun, avcılar tarafından silahla ateş edilmesi sonucu kanadından yaralandığı belirlendi.





Yaralı puhu tedavi altına alındı













Yaralı puhu tedavi altına alındı

Götürüldüğü merkezde tedavisine başlanan kuşa görevliler "Fıstık" adını verdi.

Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü veterineri Tuba Gökalp, ekiplerin bulduğu kuşun kanadında açık yarasının bulunduğunu söyledi.

Gökalp, "Röntgenini çektik, herhangi bir kırığı yok. Bitkin olduğu için vitamin ve protein desteğine başladık. Tedavisi tamamlanınca doğal ortamına bırakılacak." dedi.

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