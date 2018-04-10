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Bazen fotoğraflar öyle bir anda çekilir ki aslında göründüğünden çok daha farklı görünürler. Örneğin bir sosyal medya kullanıcısı ilk başta gökyüzünde UFO gördüğünü zannedip telefona sarıldı. Ancak görüntü sadece buluttan ibaretti!