Yardım meleği Hande Doğandemir

Oyuncu Hande Doğandemir, önceki gün bir AVM'de düzenlenen İhtiyaç Haritası projesine destek verdi.

HT Magazin'in haberine göre, Anadolu’daki okulların ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlayan proje kapsamında çocuklarla buluşan Doğandemir, miniklerle oyunlar oynayıp resim çizdi. Güzel oyuncu atölyede çocukların okul malzemelerini hazırlamalarına da eşlik etti.