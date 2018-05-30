Servet Yardımcı, 2020 finali için güvence verdi...

Reuters’a konuşan ve dün The New York Times gazetesinde yayınlanan röportajında 2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Liverpool ile Milan arasında oynanan tarihi finalde yaşanan trafik ve altyapı sorunlarının bu kez yaşanmayacağını ifade eden Yardımcı, “Bugün artık statla ilgili hiçbir sorunumuz yok. Konaklama, bağlantılar, yollar, demiryolları ve metro herşey hazır. Harika bir mekan olacak” ifadelerini kullandı.

Euro 2024 adaylığına da değinen Servet Yardımcı, büyük bir futbol ülkesi olan Türkiye’nin, UEFA için de yeni bir pazar konumunda olduğuna vurgu yaptı.

İSVİÇRE'YE UÇUYORLAR

İstanbul'da İran’ı 2-1 mağlup eden A Milli Takımımız, Tunus karşılaşması için bugün saat 14.55’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İsviçre’nin Cenevre kentine uçacak. Ay-Yıldızlılar, akşam ilk idmanını Colovray Stadyumu’nda yapacak. Tunus-Türkiye maçı Cenevre Stadyumu’nda 1 Haziran Cuma günü saat 20.15’te başlayacak. Millilerimiz, 5 Haziran’da da Rusya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.