Yargıda Birlik Derneği ikinci kongresini yapıyor

FETÖ'nün yargı teşkilatındaki etkinliğine son vermek amacıyla kurulan ve halen 9 binin üzerinde üyesi ile yargı teşkilatının en geniş katılımlı yapısı olan Yargıda Birlik Derneği (YBD) Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda 2. olağan genel kurulunu gerçekleştiriyor.
Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın haberine göre temeli 2014 yılında atılan ve FETÖ'nün yargıdaki tahakkümüne son vermek amacıyla farklı görüşlerden binlerce yargı mensubu YBD çatısı altında toplanmıştı. YBD destekli adaylar 2014 yılında yapılan HSYK seçimlerini kazanarak, FETÖ'ye ağır darbe vurdu. Bu süreçten sonra hızla kurumsallaşan YBD, dönüşümlü başkanlık modelini benimsedi. İkinci Genel Kurul'da derneğin yetkili kurullarında yer alacak isimler belirlenecek.
"ESKİSİNDEN DAHA GÜÇLÜ BİR SEVİYEYE ULAŞTI"
Derneğin halen başkanlığını yürüten Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet kongrede yaptığı yaptığı konuşmada, "Birer yargı neferi olan bizler, ülkemizin ve milletimizin sorumluluğunu üzerimizde hissederek yaptığımız çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz. Türk Yargısının her bir üyesi resmen olmasa da manevi olarak YBD'nin tabii üyesidir. Bizler YBD olarak bu anlayışla hiçbir ayrım yapmadan, kimsenin dünya görüşüne bakmadan ve ötekileştirmeden tüm yargı mensuplarımızı kalpten kucaklıyoruz. Hain darbe teşebbüsünün olduğu günden bu yana iki yıla yakın bir zaman geçti. Bu süreçte ciddi bir kaotik ortam yaşayan Yargımız hızla toparlanarak bugün eskisinden daha güçlü bir seviyeye ulaşmıştır.
Yargıda Birlik Derneği üyeleri arasındaki güçlü gönül bağı, başlangıçtan bu yana hiç azalmamış, aksine gün geçtikçe daha da kuvvetlenmiştir. Aslında bu durum, biz yargı mensuplarının birincil ve asli görevi olan, herkesin kendisini hukukî güvenlik içinde hissetmesini sağlayan ‘hukuk devleti' ilkesinin korunmasında birlikte çalışmaya ne kadar istekli olduğumuzu da ortaya koyan önemli bir göstergedir" dedi.
"CÜBBEMİZİ GİYDİĞİMİZDE ÖNYARGISIZ VE İLTİMAZSIZ OLARAK GÖREVİMİZİ YAPMALIYIZ"
Hakim ve savcıların farklı grup ve oluşum mensubiyetiyle hareket etmesinin yargı ve devlet için ağır sonuçlar ortaya çıkardığını yaşayarak acı bir şekilde tecrübe ettiklerini belirten Heybet, "Bizler yargı mensupları olarak tarafsızlığımızı ve bağımsızlığımızı ifade eden cübbelerimizi giydiğimizde, önyargısız ve iltimassız şekilde tam bir adaletle görevimizi yapmalıyız. Yargıda yapılacak tüm atama ve görevlendirmelerde göz önünde tutulacak tek kriter liyakate itibar olmalıdır. Yargısal bir görevi yerine getirmek için mesleki ve bilimsel yetkinliğe önem veren objektif kriterler ortaya konulmalı ve bu kriterler tavizsiz şekilde uygulanmalıdır. Her duruşma salonu duvarında görmeye alışık olduğumuz 'Adalet devletin temelidir' vecizesi bize, devletin bekasını koruyabilmesinin gerçek adaleti sağlayabilmesinden geçtiğini tekrar tekrar hatırlatmaktadır. Hukuk sistemimizin sorunsuz bir şekilde işlemesi ve gerçek adaletin sağlanması için cansiperane bir şekilde çalışmakta ve bu uğurda birbirimizi motive etmekteyiz. Diğer meslektaşımızı ötekileştirmeden sağlayacağımız birlikteliğimiz bu vatanın payidar olmasına en önemli katkısı olacaktır.
Yargıda Birlik Derneğinin, 'birliktelik' anlayışı asla politik veya düşünsel aidiyeti ifade eden bir vesayet anlayışı değildir. Bizim birliktelik anlayışımız, fikri ve vicdanı hür yargı mensuplarının kendilerini korkusuzca ifade edebildikleri birlikteliktir" diye konuştu.
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