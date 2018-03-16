Yargıda birlik Samsun buluşması

Yönetim Kurulu üyeleri ve Yargıda Birlik heyeti, Samsun Başsavcı vekilini, Samsun Komisyon Başkanını, Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanını, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı ve Başkanını makamlarında ziyaret edilerek, yargının gündemine ilişkin konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

Yargıda Birlik Derneği heyeti ayrıca Tunceli Ovacık'ta Cumhuriyet savcısı olarak gorev yaparken hain teröristlerce şehit edilen şehit savcı Murat Uzun’un ailesine de ziyarette bulundu. Samsun buluşmasına Dernek Başkanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet’in yanı sıra, Dernek yöneticileri, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Ahmet Karayiğit, HSK Üyeleri Alp Arslan, Cafer Ergen, Yargıtay üyeleri Mehmet Osmanoğlu, Bilgin Başaran, Basri Bağcı da katıldı. Derneğin

il bazlı meslektaş buluşmalarına önümüzdeki süreçte de farklı illerde devam edecek.

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