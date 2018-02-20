Ankara’da 2012’de özel bir üniversitede çalışan 37 yaşındaki T.B. 2010’dan beri ayrı yaşadığı kocasına boşanma davası açtı. T.B. dava dilekçesinde, “Kocam başka bir kadınla normal arkadaşlık sınırlarını aşan şekilde arkadaşlık kurdu ve evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevleri ihmal ediyor” dedi. T.B., eşinden 75 bin TL maddi, 75 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu. Dava Ankara 4. Aile Mahkemesi’nde görüldü. Davalı koca E.B. mahkemeye sunduğu dilekçede “Karım kötü niyetli ve zenginleşme peşinde. Evli olduğumuz dönemde de ayrıldığımız dönemde de konforunu düşünüyordu. Akşamları ultra lüks mekânlarda vakit geçiriyor, alkollü olarak eve gelip beni küçük düşürecek ifadeler kullanıyordu. Onu aldatmadım. Boşanma talebinin kabulüne karar verilsin, ancak haksız ve fahiş tazminat talebi reddedilsin” talebinde bulundu
MAHKEME: AĞIRLIK KOCADA
Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre mahkeme, davacı kadın T.B.’nin boşanma talebini kabul etti. Koca E.B.’yi eşine 40 bin TL maddi, 20 bin TL de manevi tazminat ödemeye mahkûm etti. Yerel mahkemenin kararında, “Erkeğin eşini aldattığı sabit. Tanık beyanlarına göre, kadın da alkollü olarak eve geç gelmesi ve kocasını küçümsemesi nedeniyle kusurludur. Ancak kusurun ağırlığı davalı erkektedir” denildi.
YARGITAY: TAZMİNAT ÇOK
Koca E.B. kararı temyiz etti. Mahkemenin aldatan kocanın daha kusurlu olduğu kararını yerinde bulan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, tazminat miktarını çok bularak, kararı bu yönden bozdu. Kararın ardından dosya yeniden yerel mahkemeye gitti. Mahkeme önceki kararında direndi. Bu gelişme üzerine dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun gündemine geldi. Genel Kurul, direnme kararını yerinde bulmadı. Böylece 2. Hukuk Dairesi’nin, “Tazminat çok, daha makul bir tazminata hükmedilmeli” kararı kesinleşmiş oldu. Yenilenecek yargılamada mahkeme, davacı kadına daha az tazminat ödenmesini kararlaştıracak.
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