Yargıtay Başkanı Cirit: Yargıtay'ın şeffaflığı artacak

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Bolu Abant Tabiat Parkı'ndaki bir otelde Yargıtay tarafından hazırlanan "Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi" kapsamında düzenlenen "Başkanlar Kurulu Etik İlkeleri Taslağı Genel Değerlendirme Toplantısı" sonrası Bolu Adliyesi'ni ziyaret etti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman tarafından adliye önünde karşılanan Cirit, burada gazetecilere açıklamada bulundu.

Abant'ta gerçekleşen toplantı hakkında bilgi veren Cirit, yargıda etik, şeffaflık ve güven projesi kapsamında Bolu'ya geldiğini belirterek, "Etik ile ilgili bir çalıştay yapıyoruz. Yargıtayımızın 2015-2019 stratejik planı doğrultusunda Yargıtay'ın etik kurallarını kaidelerini oluşturuyoruz. Böylelikle Yargıtay'ın şeffaflığını daha çok artıracağız." diye konuştu.

Cirit, yargının etik kuralları ve şeffaflığının artırılması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bu sene içerisinde onun kurallarını oluşturacağız. Bakalorya Hakimiyeti İlkeleri gibi Budapeşte Savcı İlkeleri gibi Türk Yargıtayı'nın da etik ilkeleri oluşacak." dedi.

İsmail Rüştü Cirit

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