Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'ten Enis Berberoğlu açıklaması

Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili değerlendirmede bulunduğuna ilişkin iddiaları yalanladı. Başkan Cirit, "Anayasa'nın 138. (Mahkemelerin bağımsızlığı) maddesinin ihlali anlamına gelebilecek bir beyanda bulunmadığımız gibi resmi yollarla tarfımıza intikal etmemiş dosyaların içeriklerini bilmemiz dahi mümkün değildir" değerlendirmesinde bulundu.
Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın aktardığına göre; Yargıtay Birinci Başkanı Cirit, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:
"Bazı basın yayın organlarında, Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukat Örgütleri Birliği'nin gerçekleştirmiş olduğu organizasyondaki bir sohbet ortamında kamuoyunca yakından takip edilen bir kısım davalara ilişkin tarafımdan söylendiği iddia edilen ve halen ve yürümekte olan dava dosyaları hakkında yorumlar içeren sözlerin bir kısmı şahsıma ait olmayıp tamamen gerçek dışıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 138. (Mahkemelerin bağımsızlığı) maddesinin ihlali anlamına gelebilecek bir beyanda bulunmadığımız gibi resmi yollarla tarfımıza intikal etmemiş dosyaların içeriklerini bilmemiz dahi mümkün değildir. Kamuoyuna saygıyla duyrulur."
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