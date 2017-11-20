Yargıtay'dan 'Bylock' kullandığı tespit edilen sanığa üst sınırdan verilen cezaya onama

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, onama kararında, Bylock kullandığı ve Bank Asya’ya para yatırdığı tespit edilen sanığa verilen cezanın hukuka uygun olduğunu vurgulayıp tahliye talebini reddetti.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Adana'da yürütülen soruşturmalar kapsamında Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli eski başpolis Yusuf Berber, tutuklandı. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen ve kapatılan Bank Asya'da hesap hareketleri bulunan Berber, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla açılan davada 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İHA'nın haberine göre; Mahkeme, üzerine atılı suçu örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlediğine kanaat getirerek cezayı yarı oranında artırıp sanığa 9 yıl hapis cezası verdi. İstinaf başvurusu üzerine dosyayı görüşen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, sanık avukatının bozma talebini reddedip Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını onadı.
KARAR ONANDI
Temyiz üzerine dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gönderildi. Dosyayı görüşen daire, 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin üst sınırdan verdiği kararı hukuka uygun bularak onadı.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi onama kararında, “Kullanılması ve teknik özellikleri itibarıyla yalnız FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca kullanılan kriptolu iletişim ağı Bylock'u kullandığının tespit edildiği, örgüt talimatı sonrası Bank Asya hesabına yüklü miktarda para yatırmış olduğunun bilirkişi raporuyla belirlenmiş olduğu ve diğer FETÖ sanıklarıyla yoğun bir şekilde şahsi irtibat kurduğu, bu şekilde hükme esas alınan tüm delillerin uygun elde edildiğinin belirlendiği aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla, sanık müdafisinin temyiz davasının esastan reddiyle hükmün onanmasına, tahliye talebinin reddine oy birliğiyle karar verildi" denildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.