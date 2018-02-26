Yargıtay'dan 'cinsel saldırı' davasında mahkumiyeti bozma kararı

Çocuğa yönelik cinsel istismar olaylarındaki artış, yasanın yeniden gözden geçirilmesine neden oldu. Ancak, yargıya intikal eden dosyaları mercek altına alan Habertürk, sorunun yasalardan ziyade uygulamalarda olduğunu gözler önüne serdi.
Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre, Bu kez olay İstanbul Bakırköy’de yaşandı… 13 yaşındaki A.A., babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirterek Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Baba tutuklanarak cezaevine kondu.
A.A, savcılıkta verdiği ifadede babasının eve alkollü ve geç saatlerde geldiğini ve zorla kendi yatağına aldığını, anne ve babasının ayrı olduğunu, babasına itiraz ettiği zaman da ölümle tehdit edildiğini belirtti. Bu nedenle evden kaçtığını ve boşanma davaları devam eden annesinin yanına yerleştiğini söyleyen A.A., gördüğü şiddet ve babasının tehdidi yüzünden 3 yıl önce başlayan cinsel saldırı olaylarına ilişkin hiç kimseye bir şey anlatmadığını da ifadesinde vurguladı.
Babasının cinsel saldırısı sonrası bekaretini de kaybettiğini iddia etti. Savcılık, soruşturma çerçevesinde A.A.'yı muayene için Adli Tıp Kurumu’na sevk etti. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda, A.A.'nın bekaretinin bozulmadığı rapor edildi.
Baba hakkında dava açıldı. Mahkeme sırasında A.A. ifadesini değiştirdi. Babasının cinsel saldırıda bulunmadığını, bir arkadaşının başına gelenleri kendi başına gelmiş gibi anlattığını söyledi.
Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi, A.A.'nın ifadesini değiştirmesini dikkate almadan baba hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, mahkumiyet kararında, A.A'nın babadan kurtulmak için toplumda çok fazla tepkiye neden olabilecek bir iftira atmasının mümkün olmadığını, aile içinde yaşanan taciz ve tecavüz olaylarının çoğu zaman kimseye anlatılmadığını belirtti.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin verdiği mahkumiyet kararının bozulması yönünde tebliğname yazdı. Tebliğname de, babanın mahkumiyeti için yeteri kadar delil olmadığı, muayene raporunda davacı kızın halen bakire olduğu vurgulanarak, “şüpheden sanık yararlanır” denildi.
Başsavcılığın, ‘beraat’ yönünde görüş bildirdiği dosya ya Yargıtay 14. Ceza Dairesi de ‘bozma’ kararı verdi. Mahkeme verdiği mahkumiyet kararında direnmezse kızına yönelik cinsel saldırı suçu işlediği iddia edilen baba beraat edecek.
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