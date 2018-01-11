Yargıtay 14. Ceza Dairesi, cinsel taciz konusunda emsal bir karara imza attı. "Bana sen lazımsın", "insan sevdiğine nazlanır kızım", "seni cidden seviyorum" gibi ifadeleri içeren mesajlar cinsel taciz sayıldı.

Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre, Serkan G. aynı işyerinde çalışan İ.Y.'ye cep telefonundan mesajlar atıyordu. İ.Y. çekilen mesajlara olumsuz yanıt verdiği halde Serkan G. mesajlarına devam etti. İ.Y. de kendisine gönderilen mesajları İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na ileterek suç duyurusunda bulundu.

Serkan G. hakkında "cinsel taciz" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçunu işlediği iddiasıyla dava açıldı.

Mahkeme, sanığın cinsel taciz ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan 6 ay hapis cezasına mahkum edilmesine karar verdi.

"ZİNCİRLEME ŞEKİLDE CİNSEL TACİZ"

Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 14. Ceza Dairesi, sanığın attığı mesajların zincirleme şekilde cinsel taciz suçu olarak kabul edileceğine hükmetti. Yargıtay, Serkan G. hakkında kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan verilen mahkumiyet kararının ise bozulmasına karar verdi.

Bu kararın ardından "bana sen lazımsın" ve "seni cidden seviyorum" sözleri cinsel taciz olarak kabul edilmiş oldu. Böyle sözlü veya yazılı cinsel tacize, Türk Ceza Kanunu'nda üç aydan iki yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

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