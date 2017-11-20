Yargıtay'dan hapis cezaları hesaplamaları için önemli karar

Yargıda, hapis cezalarının hesaplanmasında farklı yöntemlere başvuruluyor. 1 yıl 13 ay ya da 2 yıl 1 ay, bakıldığında aynı zaman dilimini işaret ediliyor. Ancak yargıda işler biraz karışık. Hapis cezalarında 1 ay, 30 gün kabul ediliyor. Hal böyle olunca 12 ay 365 gün değil, 360 gün hesaplanıyor. Bu kez de yılda 5 gün daha az hapis cezası gündeme geliyor. Bu, farklı yöntemler sonucunda sanık lehine veya aleyhine sonuçlar doğurabiliyor.

Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre; Yargıtay Ceza Genel Kurulu, sahtecilik suçundan mahkum olan bir sanığın dosyası üzerinden çok tartışmalı bir konuda emsal bir karara imza attı. Ceza Genel Kurulu'nun verdiği karara göre sanıklar artık 5 gün daha fazla hapis cezasına mahkum olacak.

"YARGITAY CEZA GENEL KURULU'NUN KARARI DOĞRUDUR"

Hesaplamayı emekli Yargıtay üyesi Kubilay Taşdemir anlattı:

1 yıl 365 gün dedik. 61. madde çerçevesinde bir ay 30 gün olduğuna göre 12 ay 360 gün ediyor. Dolayısıyla arada 5 günlük fark doğuyor. Örneğin, 2 yıl 1 ay hapis cezası, toplam 25 ay ediyor. 1 yıl 13 ay da 25 aya denk geliyor. Ancak iki söylem arasında 5 gün fazla hapis cezası ortaya çıkıyor.

2 yıl 730 gün eder. Diğer taraftan 1 yıl ile 13 ayı topladığımızda 1 yıl 365 gün, 1 ay da 30 gün olduğuna göre 365+390=755 eder. 5 gün sanık lehine daha az ceza hükmedilmiş olur. (1 yıl 13 aya göre)

Yargıtay Ceza Kurulu bu sorunu gündeme aldı. Söylemde birlik olması için hatayı düzeltti. Artık hesaplama 365 gün üzerinden yapılacak. Sanıkların 5 gün fazla yatmasının önünü açıyor. Ama YCGK'nın verdiği karar doğrudur.

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