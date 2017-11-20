Yargıtay'dan hapis cezaları hesaplamaları için önemli karar

Yargıda, hapis cezalarının hesaplanmasında farklı yöntemlere başvuruluyor. 1 yıl 13 ay ya da 2 yıl 1 ay, bakıldığında aynı zaman dilimini işaret ediliyor. Ancak yargıda işler biraz karışık. Hapis cezalarında 1 ay, 30 gün kabul ediliyor. Hal böyle olunca 12 ay 365 gün değil, 360 gün hesaplanıyor. Bu kez de yılda 5 gün daha az hapis cezası gündeme geliyor. Bu, farklı yöntemler sonucunda sanık lehine veya aleyhine sonuçlar doğurabiliyor.
Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre; Yargıtay Ceza Genel Kurulu, sahtecilik suçundan mahkum olan bir sanığın dosyası üzerinden çok tartışmalı bir konuda emsal bir karara imza attı. Ceza Genel Kurulu'nun verdiği karara göre sanıklar artık 5 gün daha fazla hapis cezasına mahkum olacak.
"YARGITAY CEZA GENEL KURULU'NUN KARARI DOĞRUDUR"
Hesaplamayı emekli Yargıtay üyesi Kubilay Taşdemir anlattı:
1 yıl 365 gün dedik. 61. madde çerçevesinde bir ay 30 gün olduğuna göre 12 ay 360 gün ediyor. Dolayısıyla arada 5 günlük fark doğuyor. Örneğin, 2 yıl 1 ay hapis cezası, toplam 25 ay ediyor. 1 yıl 13 ay da 25 aya denk geliyor. Ancak iki söylem arasında 5 gün fazla hapis cezası ortaya çıkıyor.
2 yıl 730 gün eder. Diğer taraftan 1 yıl ile 13 ayı topladığımızda 1 yıl 365 gün, 1 ay da 30 gün olduğuna göre 365+390=755 eder. 5 gün sanık lehine daha az ceza hükmedilmiş olur. (1 yıl 13 aya göre)
Yargıtay Ceza Kurulu bu sorunu gündeme aldı. Söylemde birlik olması için hatayı düzeltti. Artık hesaplama 365 gün üzerinden yapılacak. Sanıkların 5 gün fazla yatmasının önünü açıyor. Ama YCGK'nın verdiği karar doğrudur.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.