Yargıtay'dan iki emsal karar

Yargıtay, iki emsal karara imza attı. Yüksek Mahkeme, gelinini taciz eden kayınbabanın davasını şikâyet yokluğu nedeniyle düşüren yerel mahkeme kararını bozdu. Yargıtay’ın kararına konu olay 2012’de Aydın’da yaşandı. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Aile içi kavga ihbarı üzerine harekete geçen polis, şok bir manzara ile karşılaştı. Evde, kayınpederi tarafından dövülen gelin ağlarken bulundu. Gelin, kendisine tecavüz etmek isteyen kayınpederi tarafından dövüldüğünü söyledi. Bu beyanın ardından kayınpeder gözaltına alınırken, yaralı kadın tedavi için hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından ifadesi alınan gelin, “Eşim 5 yıldır il dışında çalışıyordu. Ayda bir gelip bizleri ziyaret ediyordu. Üst katımızda oturan kayınbabam eşimin yanımda olmamasını fırsat bilerek, ‘Kaynanan bana karılık yapamıyor. Sana da kocalık yapan yok’ diyerek, tacizde bulunmaya başladı. Evime rahatça girip çıkabildiği için sözlü ve elle tacizleri devam etti. Bu nedenle psikolojik tedavi görmeye başladım. Olay günü yine tacizde bulunmak istedi. Engel oldum. Bunun üzerine beni dövdü” dedi. Bu ifade üzerine tutuklanan kayınpeder hakkında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “cinsel saldırı” suçundan dava açıldı. Dava, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Yargılama sırasında gelin şikâyetini geri çekti. Bu gelişme üzerine mahkeme, “şikâyet yokluğu” nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi. Bu karar Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nca temyiz edildi.

15 YIL HAPİS

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 14. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Kararda, “Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde basit cinsel saldırı suçunu aralarında birinci derecede kayın hısımlığı ilişkisi bulunan gelinine karşı işleyen sanığın eyleminin şikâyete bağlı olmaması karşısında, şikâyet yokluğu nedeniyle kamu davasının düşmesine karar verilmesi isabetli görülmemiştir” denildi. Bu karar sonrası gelinini taciz eden kayınpeder yeniden görülecek davada “basit cinsel saldırı” suçundan 15 yıla kadar hapse mahkûm edilebilecek.

EŞİ EVE KİLİTLEMEDE 'PİŞMANLIK' KRİTERİ

Yüksek Mahkeme, evin kapısını kilitleyen ve bu yolla eski eşini bir süre zarar vermeksizin tuttuktan sonra serbest bırakan şahısla ilgili de önemli bir karar verdi. Olay 2011’de ısparta’da meydana geldi. Eski eşini, bir süre evinde kapıyı kilitleyerek alıkoyan şahıs, şikâyet üzerine gözaltına alındı. ısparta 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan dava açılırken suçun eşe karşı işlenmesi dolayısıyla ‘nitelikli hal’ olarak kategorilendirilmesi nedeniyle 2 yıldan 10 yıla kadar hapis talep edildi. Kararı bozan Yargıtay 14. Ceza Dairesi çiftin boşanma kararının olay tarihinden önce kesinleştiğine vurgu yaparak, cezada nitelikli hal artırımı yapılamayacağını belirtti. Kararda, eşini alıkoyduktan sonra salıveren sanığın “etkin pişmanlık” hükümlerinden de yararlandırılması gerektiği kaydedildi. Karar uyarınca sanık “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle yeniden yargılanacak, alacağı cezaya da etkin pişmanlık indirimi uygulanacak.

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