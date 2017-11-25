Yargıtay İlhan Cihaner davasının gizli tanıklarına verilen cezayı az buldu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olan milletvekili İlhan Cihaner ile eski 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk'in de yargılandığı Erzincan'daki "Ergenekon" davasında yalan beyan veren gizli tanıklara, örgüt üyeliğinden ceza veren yerel mahkeme kararını "eksik araştırma ve eksik ceza tayini" gerekçesiyle bozdu.

AA'nın haberine göre kararda, FETÖ/PDY'yi ilk kez "silahlı terör örgütü" kabul eden Erzincan Ağır Ceza Mahkemesinin bu tespiti ise yerinde bulundu.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Erzincan'daki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 2009'da dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ile eski 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında açılan "Ergenekon" davasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, söz konusu davada "gizli tanık" sıfatıyla yalan tanıklık yapan eski İliç Cumhuriyet Savcısı Bayram Bozkurt ile Serkan Zirek ve Ahmet Koç hakkında "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, yalancı gizli tanıklık yapmak, hürriyeti tehdit" suçlamalarıyla dava açılmıştı. Mahkeme, sanıklar Serkan Zirek'e 20 yıl, Ahmet Koç'a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası vermişti.

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞU İLK KEZ MAHKEME KARARINA GİRMİŞTİ

Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi'nin 16 Haziran 2016'da bu kararının gerekçesinde, FETÖ/PDY'nin "silahlı terör örgütü" olduğunun kabul edilmesi gerektiğine yer verilmiş, böylece örgütün silahlı terör örgütü olduğu ilk kez mahkeme kararına girmişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ/PDY'nin silahlı terör örgütü olduğunun kabul edilmesi yönündeki tespiti yerinde buldu, ancak sanıklara eksik araştırma yapılması ve eksik ceza verilmesi nedeniyle kararı bozdu.

Dairenin bozma kararında, yerel mahkemece, sanıkların örgüt ile hiyerarşik bağlarının tespit edilememesine rağmen örgüt adına yalan yere tanıklık yapmak suçunu işlemiş olmaları nedeniyle yalan tanıklıkla birlikte örgüt üyeliğinden, ayrıca sanık Serkan Zirek'in aleyhine tanıklık yaptığı kişilerin tutuklanmalarına sebebiyet verdiğinden kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan da cezalandırılmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Yerel mahkemece sanıkların örgütle irtibatlarını tespit edecek araştırmanın yapılmaması bozma nedeni sayıldı.

Bozma kararında, FETÖ/PDY'nin talimatı doğrultusunda katılanlar aleyhine yalan yere gizli tanıklık yaparak, katılanların tutuklu yargılanmalarına sebebiyet veren sanıkların ByLock kullanıcısı ve haklarında itirafçı sanık veya tanık beyanı olup olmadığının ilgili birimlerden araştırılarak, temin edilecek bilgi ve belgelerin duruşmada tartışılması gerektiği vurgulandı.

Kararda, sanıkların örgüt üyesi olduğunun belirlenememesi durumunda örgüt adına suç işlemekten cezalandırılması, gizli tanık olarak verdikleri ifadelerin içeriklerinin kendilerine ait olmadığını iddia etmeleri karşısında, bu ifadelerin duruşmaya getirilerek sahtecilik araştırmasının yaptırılması gerektiği de belirtildi.

Sanıklardan Ahmet Koç hakkında verilen cezaya, terör amacıyla işlenen suçlarda verilecek cezanın yarı oranda artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5. maddesi gereğince artırım yapılmaması da bir diğer bozma nedeni sayıldı.