Mahkeme, sosyal medya hesabında ilişki durumunu boş gösteren kadını kusurlu bularak çiftin boşanmasına karar verdi. Yargıtay, kocanın bu durumu boşanma nedeni olarak göstermediğini belirterek kararı bozdu.
Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre, Hatay'da yaşayan Derya S. adlı kadın, kocasının kendisine hakaret ettiğini, küfürler savurduğunu ve onur kırıcı davranışlarda bulunduğunu iddia ederek Hatay 1. Aile Mahkemesi'ne boşanma ve tazminat talebiyle dava açtı. Derya S.'nin kocası Adnan S. ise iddiaların doğru olmadığını kocalık ve babalık görevlerini fazlasıyla yerine getirdiğini ve boşanma davasının reddine karar verilmesini istedi.
Hatay 1. Aile Mahkemesi, boşanmak istemeyen kocanın "Eşimin sosyal medya hesabında ilişki durumu boş olarak görünüyor. Buna bile itiraz etmedim" sözüne rağmen çiftin boşanmasına karar verdi. Mahkeme, verdiği kararda boşanmak isteyen kadının, sosyal medya hesabında ilişki durumunu boş bırakmasının, cep telefonu ile güven sarsıcı durumlar sergilemesininin kusur olarak kabul edildiğini belirterek kadının tazminat talebinin reddine ve çiftin boşanmasına hükmetti.
"BOŞANMA GEREKÇESİ OLARAK GÖSTERİLMEDİ"
Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, mahkemenin verdiği kararı bozdu. Yargıtay, kocanın boşanmak istemdiğini ve karısının sosyal medya hesabında ilişki durumunu boş göstermesini boşanma gerekçesi olarak göstermediğini belirterek kararı bozdu. Sosyal medya hesabında ilişki durumunu boş göstermenin boşanma nedeni sayılacağını ancak söz konusu davada bu durumun gerekçe gösterilmediğini vurgulayan Yargıtay, çiftin boşanması yönünde verilen kararın yeniden görüşülmesi için dosyayı yerel mahkemeye iade etti.
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