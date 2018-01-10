Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Kılıçdaroğlu'na tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti. Habertürk TV'den Yasemin Güneri’nin haberine göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Yeşilyurt'un yazdığı "Dersim Ermenisi Yemuş Hanım'ın Oğlu Çarkçı Kemal" adlı kitabı yargıya taşımıştı. Kitapta yer alan iddiaların gerçek dışı olduğu ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yüz bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Dava Ankara 13'ncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. CHP lideri dava sürecinde, iftira atıldığını, Ermeni etnik kimliği kullanılarak da kendisine zarar verilmek istendiğini ifade etti. Kitabın yazarı da kendisini savunurken "Milliyet tercihinin doğuştan yapılmadığını, Ermeni, Yahudi veya Rum gibi tanımlamaları kullanmanın suç işlemek anlamına gelmeyeceğini" söyledi.

Mahkeme de kitapta, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kişilik haklarına saldırı olmadığını, kitabın araştırmaya yönelik olduğunu belirterek tazminat talebinin reddine karar verdi. Bu karar Yargıtay'a da taşındı. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4'ncü Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Yargıtay, kitapta yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu kanıtlar nitelikteki belgelerin mahkemece incelenip değerlendirilmediğini belirtti.

Yargıtay, bir bütün olarak incelendiğinde kitapta CHP liderinin kişilik haklarına saldırı oluşturacak nitelikte söz ve ifadelere yer verildiğine hükmetti. CHP liderine uygun miktarda manevi tazminat ödenmesini de kararlaştırdı.

Mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına uyarsa Kılıçdaroğlu, Süleyman Yeşilyurt'tan tazminat kazanacak. Mahkeme, kararında direnirse dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu gündemine gelecek.

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