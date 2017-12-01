Yargıtay yeniden yapılandıracak

Adalet Bakanlığı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün, bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada sinyalini verdiği; Yargıtay’da önemli değişikler öngören düzenlemeyi gündemine aldı.
Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre bakanlık, FETÖ soruşturmaları nedeniyle iş yükü artan Yargıtay Ceza ve Hukuk Genel Kurullarının sorununu çözmek için Yargıtay’ı yeniden yapılandıracak bir çalışma yapıyor. Buna göre, Yargıtay Ceza ve Hukuk Genel Kurulları üyelikleri sabitlenecek. Hukuk Genel Kurulu, hukuk dairelerinin başkan ve üyelerinden; Ceza Genel Kurulu ise ceza dairelerinin başkan ve üyelerinden oluşuyor. Artan iş yükü nedeniyle bir süredir bu durumun Yargıtay dairelerindeki çalışmaları aksattığı şikâyet konusu ediliyordu. Yeni düzenleme ile genel kurullarda üyelerin, sürekli ve dairelerde görev almaksızın görev yapmaları öngörülüyor.
Bu durumda Yargıtay dairelerinde ortaya çıkacak açığın giderilmesi için 60-100 arasında yeni üye seçilecek. HSK, yeni üyeleri, düzenlemenin yasalaşmasının ardından adli yargı hâkim ve savcılarından meslekte 17 yılını dolduranlar arasından seçecek. Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevinde bulunan bazı eski birim amirlerinin de Yargıtay üyesi seçilebileceği belirtiliyor. Bu üyeler de 12 yıllığına seçilecek.
ANLAŞMAZLIKLARI ÇÖZECEK
Yargıtay kurullarının görevleri şöyle:
- Yargıtay dairelerinin bozma kararlarına karşı mahkemelerce verilen direnme kararlarını inceleyerek karar vermek,
- Aynı veya farklı yer bölge adliye mahkemelerinin kesin olarak verdikleri kararlar bakımından hukuk veya ceza daireleri arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkları, hukuk ya da ceza daireleri arasındaki içtihat uyuşmazlıklarını içtihatların birleştirilmesi yoluyla kesin olarak karara bağlamak,
- Yargıtay Başkan ve üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ile yargılama görevi özel kanunlarınca Yargıtay Genel Kurullarına verilen kişilere ait davaları ilk mahkeme olarak görmek ve hükme bağlamak ve ilk mahkeme olarak özel dairelerce verilen hüküm ve kararların temyiz ve itiraz yoluyla incelenmesini yapmak.
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