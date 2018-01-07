Adli yargının en üst organı olan Yargıtay, uzun süredir 6 ayrı binada hizmet veriyor. Mevcut Ana Bina, Ana Binaya tüp geçit ile bağlı Ek Bina, Vekaletler Caddesi'ndeki Yargıtay ek binası ve Kavaklıdere'deki eski TRT Binası, 2010 yılında da üye ve daire sayısının artırılması üzerine Emekli Sandığı binası tahsis edilmiş ve bazı ceza daireleri bu binaya taşınmıştı. Bu önlemlerin de fiziki mekan yetersizliğini çözememesi üzerine, Kavaklıdere'deki eski TRT binasında hizmet veren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Balgat'a taşındı.
Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın haberine göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan boşalan bu binaya ise Yargıtay Ceza Daireleri'nin tetkik hakimleri taşındı. 2014 HSYK seçimlerinden sonra 144 yeni üyenin seçilmesi ve yeni dairelerin kurulması üzerine tekrar ek bina arayışına giren Yargıtay için Kızılay'daki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı binası tahsis edildi.
ETKİN, BÜTÜNCÜL VE VERİMLİ HİZMET
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit; göreve geldiği günden beri, hukuku ülkede eşit, tutarlı ve güvenceli bir biçimde uygulama rolü üstlenen Yargıtay'ın fiziksel imkanlarının ve çalışma şartlarının yetersizliği üzerine yoğun mesai harcadı. Tetkik Hakimleri ve Cumhuriyet Savcıları'nın mesleki kariyerlerine uygun olmayan şartlarda, 5-6 kişilik odalarda çalışmaları, Yargıtay'ın vermiş olduğu adalet hizmetinin daha etkin, verimli, ekonomik ve bütüncül bir şekilde yürütülebilmesi için yeni bina yapılmasını bir zorunluluk haline geldi. Yeni bina yargı hizmetinin daha etkin ve çabuk bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlayacağı gibi, işletme bakımından da oldukça ekonomik olacak.
YAPIM İHALESİ TAMAMLANDI
İsmail Rüştü Cirit'in Yargıtay Başkanı olmasından sonra PTT'ye ait İncek'teki arsanın tahsis işlemleri tamamlanarak, 15 Ekim 2015'te Yargıtay adına tapusu alındı. 420 bin 577 metrekare olarak belirlenen kesin ihtiyaç programı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilerek proje ihale süreci başlatıldı. Bina toplamda 410 bin 965 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Bu alana, 75 bin 421 metrekare kapalı otopark ilave edildiğinde inşaat alanı 486 bin 387 metrekareye ulaşacak. 2017 Yılı Yatırım Programına alınan bina için, 1 milyar 250 milyon TL bütçe ayrılırken, yapım ihalesi de tamamlandı.
V ŞEKLİNDE OLACAK
Bina 2 blok ve 7 kat olarak inşa edilecek. V şeklinde yapılacak binanın ortasında 1. Başkanlık, sağ tarafta Ceza Genel Kurulu ile Ceza Daireleri, sol tarafta Hukuk Genel Kurulu ile Hukuk Daireleri yer alacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ise ayrı bir blok ayrıldı.
16 SÜTUN, 4 KULE DETAYI
Başkanlık bloğu girişinde bulunan 16 sütun; tarihte kurulan 16 Türk devletini, 4 kule de; adaleti, hukuku, demokrasiyi ve özgürlüğü simgeleyecek. Bloklar arasında oluşturulan iç avlularda peyzaj alanları, peyzaj alanlarının altında ise kapalı otopark bulunacak.
DOSYA TAŞIMA GÖRÜNTÜLERİ TARİH OLACAK
Vekaletler Caddesi'nde el arabası ile ek binalar arasında dosya taşıma görüntüleri zaman zaman medyada yer alıyordu. Yeni bina ile her birimin arşivi ve tetkik hakim odaları kendi bloğunda olacağı için dosyalar taşınmayacak. Bu şekilde zamandan ve emekten tasarruf edileceği gibi dosyalar daha sağlıklı bir ortamda korunacak. Binanın temelinin 2018 yılının ilk aylarında atılması bekleniyor.
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