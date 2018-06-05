HT Egeli'de yer alan habere göre, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili ve birinci bölge ikinci sıra adayı Murat Bakan gönüllü kadın saha ekibiyle beraber gündüz İzmir’in köylerinde seçim çalışması yaparken; akşam iftardan sonra ise merkez ilçelerde çalışmalarını sürdürüyor. Gündüz köylerde çalışmalarını sürdüren Bakan, akşam iftardan sonra da İzmir’in merkez ilçelerinde çalışmaya devam ediyor. Buca, Güzelyalı ve Gaziemir’de akşam çalışması yapan Bakan, referandumdaki ‘HAYIR’ rüzgarının sahada devam ettiğini söyleyerek “Yarım kalan ‘hayır’ı ‘tamam’layacağız” dedi.
Bakan, “Gittiğimiz her yerde görüyoruz ki vatandaş artık gerçekten bıkmış. Karakuyu Köyü’nde bir vatandaşımız ‘İki seçimdir AK Parti’ye oy veriyorum, bu sefer ellerim kırılsa vermem’ dedi” diye konuştu.
Seçimi ilk turda İnce kazanacak
CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Ödemiş ve Foça’da üreticilerle bir araya geldi, esnafı ziyaret etti. Foça Gerenköy’de, Ödemiş Gölcük ve Zeytinli’de halka seslenen Sındır, “İzmir’i ilçe ilçe adımlıyoruz, şunu gördük; dört bir yanı umut sarmış, seçim ilk turda İnce’nin zaferiyle bitecek” dedi. AKP’nin tarım politikalarına da yüklenen Sındır, “İktidar tarımı bitirerek köylümüzü, çiftçimizi toprağından uzaklaştırıyor ve üretimi terk etmesine neden oluyor” diye konuştu.
İstikrarı biz getireceğiz
Romanlar’ın yoğun yaşadığı mahalleler başta olmak üzere Türkiye’nin onlarca ilini ziyaret eden İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Konak’tan Buca’ya, Urla’dan Torbalı’ya kadar her ilçede seçim çalışması yapıyor. Purçu, “Üreten, hakça bölüşen bir Türkiye’de adaleti sağlayacağız. İstikrarlı bir ülke inşa edeceğiz” ifadesini kullandı.
Çocuklarımızı düşünüyoruz
CHP İzmir Milletvekili ve Adayı Tacettin Bayır, seçim çalışmalarına devam ediyor. CHP İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Şener Akdemir ve Karabağlar İlçe Örgütü ile birlikte İnciraltı Kent ormanında İzmir Dersim derneklerinin düzenlediği pikniğe katılan Bayır, ‘‘Biz barış içinde yaşamak istiyoruz. Çocuklarımızın geleceğini düşünüyoruz’’ dedi.
Çeşme’de bandolu çalışma
İzmir’in Çeşme ilçesinde, CHP İlçe Başkanlığı üyeleri, 24 Haziran seçimleri için bandolu seçim çalışması yaptı. CHP’liler, sokak ve caddelerde karşılaştıkları vatandaştan, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve partileri için oy istedi.
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