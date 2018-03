Atıl durumdaki arazilerde yaşanan problemler herkesin malumu. Gündüzleri başıboş köpeklerin, geceleri ise madde bağımlılarının mekânı haline gelen arazilerden biri de Maltepe’de. Cumhuriyet Mahallesi Fethiye Caddesi’nde bulunan ve Kızılay’a ait alanda, geçen dönemde Maltepe Belediyesi tarafından spor salonu inşaatına başlandı. Fakat İBB projeyi durdurdu. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Uzun süre atıl halde kalan arazi ve içinde yarım kalan inşaat, madde bağımlılarının toplanma yeri haline geldi. Çevre sakinlerini de tedirgin eden şahısların boş arazide ateş yaktığı, uyuşturucu kullandığı belirtildi. Gazete Habertürk'ten Can Mete'nin haberi...

BATAKLIĞA DÖNDÜ

Artan yağışlarla arazi bataklığa döndü. Fethiye Caddesi’nin hemen yanında yer alan alanda, cadde seviyesinden yaklaşık 3 metre aşağıda olmasına rağmen korkuluk ve benzeri hiçbir önlem alınmadı. Arazinin içinden geçen su kanalı ise başka bir tehlike, artan yağışlarla debisi yükselen kanalın çevresinde de hiçbir güvenlik önlemi bulunmuyor. Erguvan Sokak, Defne Sokak ve Piri Reis Caddesi’nde ikamet eden vatandaşlar, ihmalsizlik üstüne ihmalsizlik yapılan arazi yüzünden isyan noktasına geldi. Biz de gidip bölgeyi inceleyerek vatandaşlarla görüştük...

Uzun süredir atıl halde kalan arazi ve yarım kalan inşaat, çevre sakinlerinin korkulu rüyası haline geldi. Mahalleli, arazi ve yarım kalan inşaat için çözüm bulunmasını istiyor.

İş ve okullarına gitmek isterken Turgut Özal Bulvarı ya da Bağdat Caddesi’nde bulunan minibüs ve otobüs duraklarına giden, bunun için de bölgeden geçmek zorunda kalan vatandaşlar, büyük sıkıntı yaşıyor. Şehit Murat Nalboğlu Ortaokulu’nun araziye yakınlığı da öğrencileri okul yolunda büyük tehlikeye sokuyor.

Maltepeliler, yaşadıkları zorluğu anlattı: “Evimizin önünde devasa bir suç sahası oluştu. Kendimizden çok okula gidip gelen çocuklarımız için korkuyoruz. Elimiz telefonda, gözümüz kapıda. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız.”

‘BAKMAK YÜREK İSTER’

Özellikle gece saatlerinde madde bağımlılarının ateş yakarak çevreye rahatsızlık verdiğini belirten Maltepeliler, “Gündüz vakti bir nebze ama karanlık çökünce bırakın yanından geçmek, araziye bakmak bile yürek istiyor. Başıboş köpeklere tecavüz edip öldürüyorlar. Hemen her gün bir hayvan leşi buluyoruz. Kapımıza birkaç metre uzakta yaşanan akıl almaz olaylar, çocuklarımızın psikolojisi altüst etti. Birinin canı yandıktan sonra araziyi ele almanın bir manası kalmayacak. Maltepe Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her kim ilgileniyorsa, bir an evvel bu araziye el atsın.”

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER