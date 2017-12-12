Trafik Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak zirve nedeniyle yarın toplantı sona erene kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, Küçükçiftlik Cadde girişi, Mim Kemal Öke Cadde ile Teşvikiye Cadde dönüşü (İTÜ Maçka Kampüsü karşısı), Mete Kavşak Taşkışla Cadde girişi, Taksim Tünel girişi, TRT Hilton ışıklar, Vali Konağı Caddesi Abdi İpekçi Caddesi dönüşleri, Vali Konağı Caddesi’nden Mim Kemal Öke Caddesine dönüşler, Mim Kemal Öke Caddesi ile Kadırgalar Caddesi kesişiminin trafiğe kapalı olacağı duyruldu.

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