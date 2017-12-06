Yarın okullar tatil mi? (7 Aralık Perşembe) Kar tatili olan iller!

Yurdun birçok bölgesinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, eğitime de olumsuz yönde etki ediyor. Kar yağışının etkili olduğu bazı şehirlerden kar tatili haberleri gelmeye başladı. Öğrenciler ve veliler ise internet üzerinde "yarın okullar tatil mi?" ve "kar tatili olan iller" aramalarını yapıyor. Peki yarın okullar tatil mi? İşte kar tatili olan iller...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Hafta başından itibaren başlayan kar yağışı, yurdun bazı bölgelerinde etkili olmaya başladı. Kar yağışının başladığı illerde öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmadığını şimdiden araştırmaya başladı.

Bilindiği üzere kar yağışı etkili olduğu takdirde ulaşıma da olumsuz etki ediyor. Bu da öğrencilerin okula gidememesiyle sonuçlanıyor ve eğitime ara veriliyor.

Kars'ta okullar tatil edildi

Kars'ta etkili olan kar yağışı sebebiyle yarın ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Kars Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan kar yağışının dün gece saatlerinden itibaren il genelinde etkili olmaya başladığını söyledi.

Bu sebeple eğitime ara verildiğini ifade eden Doğan, "İlimiz ve ilçelerimizdeki yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ilk orta ve lise düzeyindeki tüm okullar 7 Aralık 2017 tarihinde bir gün süreyle tatil edilmiştir." bilgisini paylaştı.

Doğan, olumsuz hava koşulları yüzünden kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de yarın idari izinli sayılacağını bildirdi.

Kars haricinde şu anda okulların tatil olduğu il bulunmuyor. Kars dışında eğitim gören öğrenciler, 7 Aralık Perşembe günü eğitimlerine devam edecek.

Yarın okullar tatil mi?

kar tatili

kar tatili olan iller

hangi illerde kar tatili

okullar tatil mi

7 aralık okullar tatil mi