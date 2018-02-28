Yarın taksi kullanacaklar dikkat! Ücretler 1 TL

Banka veya kredi kartı seçeneğiyle taksi çağıran yolcular, indirim kodu girmeksizin 30 TL'ye kadar 1 TL ödeyerek seyahat edebilecek. 30 TL'nin üzerinde yolculuk yapan kullanıcılara ise tutar üzerinden 29 TL indirim uygulanacak.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, bu kampanyada tüm kullanıcıları kampanyadan bir kez yararlanabilecek. İndirim, ödeme ekranında otomatik olarak anında düşülecek.

15 MİLYON YOLCULUK

Söz konusu uygulamada, Ocak 2018 itibarıyla indirme sayısı 2,6 milyonu geçerken, 15 milyonun üzerinde yolculuk gerçekleştirildi.