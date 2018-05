'Yarının Kadın Yıldızları' festivalde buluştu

Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall'daki konser öncesi konuşan İstanbul Müzik Festivali Direktörü Yeşim Gürer Oymak, festival kapsamında 2007'den bu yana genç sanatçılara yer verdiklerini belirterek, "Açılış konserlerinde genç solistlerimizi dinledik. Festival buluşmalarında genç sanatçıları dünyaca ünlü isimlerle buluşturduk. Festival olarak gençlerin gücüne inanıyor ve onların yaratıcılıklarını tetikleyecek yeni platformlar sunmaya ve destek olmaya devam ediyoruz." dedi.

Oymak, "Yarının Kadın Yıldızları" projesine başladıklarını anlatarak, "Kadınların ekonomiden, siyaset ve kültür sanata dek hayatın her alanında eşit şartlarda yer almasını destekliyor ve kadının gücüne inanıyoruz. Ülkemizin nitelikli kalkınması, nüfusun yarısını oluşturan kadınların her alanda ve her sektörde üretime katılması, güçlenmesi ve lider pozisyonlara gelmesiyle mümkün. Bu heyecan verici proje sayesinde, pek çok genç kadın müzisyenimizi, kültür sanat hayatının önemli pozisyonlarında görebilmeyi hayal ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konserde, viyolonselde Deniz Ayşe Birdal, viyolada Denizsu Polat, kemanda Sesim Bezdüz, obuada Gülin Ataklı ve arpist Güneş Hızlılar sahne aldı.

"Türkiye'nin Harika Çocuğu" olarak tanınan dünya çapında üne sahip piyano virtüözü İdil Biret, konuk sanatçı olarak katıldığı etkinlikte, Sergei Rachmaninov'un "Bir Corelli teması üzerine çeşitlemeler op 42" eserini yorumladı.

Piyanoda Yunus Tuncalı'nın eşlik ettiği konserde, genç müzisyenler, Marcel Grandjany'nin "Arp için Rapsodi", Claude Debussy'nin "Danse Sacree et Danse Profane", Francis Poulenc'in "Piyano ve Obua için Sonat" ve Johannes Brahms'ın "Piyanolu Dörtlü No.1, op 25" eserlerini seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat süren konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Müzik festivali, 12 Haziran'a kadar 17 farklı mekanda 25 konser, 19 konser öncesi etkinlik ve atölye çalışmalarıyla 500'e yakın sanatçıyı ağırlayacak.