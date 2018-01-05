Meksika’da birincilik için yarışan iki attan biri, hızını alamayınca yoldan çıkarak parkura çok yakın bir mesafede park edilen pikaba çarptı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle atın üzerinden uçan jokey metrelerce savrulurken, kafası aracın kaputuna sıkışan at da adeta şaha kalktı.

Kaza sırasında aracın kasasında bulunanlar ise ölümden döndü. Kazada jokey ağır yaralanırken, at ise telef oldu.

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