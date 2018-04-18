Kaza, 17 Nisan Salı günü saat 10.00 sıralarında TEM otoyolu Dilovası kesiminde meydana gelmişti. Otobanda yarıştıkları iddia edilen 2 lüks otomobilin trafikte makas atarak ilerledikleri sırada, araçlardan biri Ramazan Ceylan idaresindeki TIR'a çarpmıştı. Savrulan TIR da Mücahit Tunçbilek kontrolündeki Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy ve bazı kaymakam ve belediye başkanlarının eşlerini taşıyan minibüse çarpmış, iki araç da refüje düşmüştü.

İHA'nın haberine göre, kaza sonrasında TIR içerisinde sıkışan sürücü Ramazan Ceylan, olay yerinde hayatını kaybetmiş, minibüs sürücüsü Mücahit Tunçbilek, Hülya Aksoy ve protokol eşlerinin de arasında olduğu toplamda 11 kişi yaralanmıştı.

Yaşanan kaza sonrasında olayla ilgili inceleme başlatılmıştı. Yapılan ilk belirlemelere göre kazaya otoyolda yarıştıkları iddia edilen Mehmet B. ve Aykut Ç. isimli otomobil sürücülerinin sebep olduğu belirlenmişti. İncelemelerin ardından otomobil sürücülerinden birisi olay yerinde gözaltına alınmış, diğer otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçmıştı. Şehir polis kameraları ve PTS incelemelerinin ardından kaçan otomobilin sürücüsü Aykut Ç. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, hakim karşısına çıkartıldı. Mahkemede 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 1’i ağır toplamda 11 kişinin yaralanmasına sebep olan Mehmet B. ve Aykut Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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