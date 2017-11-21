Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Öğrenciler 18 Eylül 2017 Pazartesi günü okullarında ders başı yapmıştı. Okulların açılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci gözünü 2018 yılı 15 tatiline çevirdi. MEB tarafından duyurulan takvime göre okulların ne zaman kapanacağı belli oldu. Peki sömestr tatili Ocak ayının kaçında olacak? İşte 15 tatilin başlayacağı tarih ve tüm detaylar...

15 TATİL NE ZAMAN, SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okulların açılmasının üzerinden 2 ay geçti ve öğrenciler internet üzerinde "yarıyıl tatili ne zaman?" ve "15 tatil ne zaman?" aramalarını yapıyor. Konuyla ilgili MEB'in yayınladığı çalışma takvimine göre 2017-2018 takviminde yarıyıl tatilinin başlayacağı tarih yer alıyor.

MEB takvimine göre 15 tatil (sömestr) dönemi, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında olacak. Sömestr tatili 5 Şubat 2018 Pazartesi günü bitiyor ve okullarda yeniden ders zilleri çalmaya devam edecek. Böylece ikinci kanaat dönemi başlamış olacak.

Yaklaşık 4 ay sürecek olan ikinci kanaat dönemi, 8 Haziran 2018 Cuma günü alınacak karnelerin ardından sona erecek ve öğrenciler bu defa 3 aylık yaz tatiline başlayacak.

TATİLDE ÖĞRENCİLER NELER YAPMALIDIR?

Yarıyıl tatili için araştırmalarını sürdüren öğrencilere tatilde yapılması gereken bazı aktiviteler tavsiye edilmektedir. Öğrenciler, 15 günlük tatil boyunca çeşitli sosyal etkinliklere katılmalı ve kendisini geliştirmelidir. Sergiler, konserler, tarihi geziler ve doğa yürüyüşleri öğrencilere tavsiye edilir.

Öğrenciler çeşitli spor aktiviteleri yapmalı ve bedenen de rahatlamalıdır. Yapılan spor aktiviteleri hem öğrencileri eğlendirecek hem de vücutlarını dinç tutmalarını sağlayacaktır.

Böylece öğrenciler tatil boyunca yeni bilgiler öğrenebilir ve aynı zamanda kendisini kültür anlamında geliştirebilir. Öğrencilerin oyun oynaması da tavsiye edilmektedir ancak tatil boyunca bilgisayar başında vakit geçirilmemelidir. Hem sağlık açısından hem de zihin yorgunluğu açısından tatilin büyük bölümünde öğrencilerin evlerinde bilgisayar başında oynamaları tavsiye edilmez.

Öte yandan bir süre evde kalarak zihni dinlendirmek de önemlidir. Birinci kanaat dönemi boyunca yaşanan zihinsel yorgunluğun bu şekilde giderilmesi tavsiye edilir.

2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER

- 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil

- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi) resmi tatil

- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü) resmi tatil

- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü) resmi tatil

- 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü) resmi tatil

- 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

- 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

- 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

- 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

- 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

- 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

- 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü) resmi tatil

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil

Yarıyıl tatili

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15 tatil

15 tatil ne zaman

Okullar Ne Zaman Kapanacak?