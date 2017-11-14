Milyonlarca öğrencinin yakından takip ettiği yarıyıl tatili için bekleyiş devam ediyor. İnternet üzerinde de sık sık araştırma yapan öğrenciler, 15 günlük yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. "Yarıyıl tatili ne zaman?" ve "15 tatil ne zaman?" aramalarını yapan öğrenciler için cevap MEB'in çalışma takviminde yer alıyor. Peki Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil tarihi belli mi? İşte detaylar...
Farklı sınıflarda ve farklı okullarda eğitim gören yurt genelindeki milyonlarca öğrenci, yaklaşan yarıyıl tatili için şimdiden araştırmalara başladı. "Yarıyıl tatili ne zaman?" araştırmasını yapan öğrenciler, 15 günlük sömestr tatilinin başlayacağı tarihi büyük merakla araştırıyor.
Yapılacak olan yarıyıl tatili ile birlikte öğrenciler karne alacak ve birinci kanaat dönemi sona erecek. 15 günlük tatilin başlamasıyla birlikte öğrenciler 15 gün boyunca ikinci kanaat dönemi öncesinde tatil yapacak. Tatilin sona ermesinin ardından da ikinci kanaat dönemi başlayacak ve öğrenciler yaklaşık 4 ay boyunca ikinci kanaat döneminde eğitim görecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017-2018 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre yarıyıl tatili, 19 Ocak 2018 Cuma günü karnelerin alınmasının ardından başlayacak. Yarıyıl tatili 5 Şubat 2018 Pazartesi günü okulların yeniden açılmasıyla sona erecek ve milyonlarca öğrenci eğitimlerine ikinci kanaat döneminde devam edecek.
Öte yandan ikinci kanaat dönemi yaklaşık 4 ay sürecek ve 8 Haziran 2018 Cuma günü karnelerin alınmasıyla 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi sona erecek ve öğrenciler 3 aylık yaz tatiline girecek.
– 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil
– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)
– 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil
– 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)
– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil
– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil
– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)
– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)
– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)
– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil
– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil
– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil
– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil
– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil
– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil
– 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü)
– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.