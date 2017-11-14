Milyonlarca öğrencinin yakından takip ettiği yarıyıl tatili için bekleyiş devam ediyor. İnternet üzerinde de sık sık araştırma yapan öğrenciler, 15 günlük yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. "Yarıyıl tatili ne zaman?" ve "15 tatil ne zaman?" aramalarını yapan öğrenciler için cevap MEB'in çalışma takviminde yer alıyor. Peki Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil tarihi belli mi? İşte detaylar...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Farklı sınıflarda ve farklı okullarda eğitim gören yurt genelindeki milyonlarca öğrenci, yaklaşan yarıyıl tatili için şimdiden araştırmalara başladı. "Yarıyıl tatili ne zaman?" araştırmasını yapan öğrenciler, 15 günlük sömestr tatilinin başlayacağı tarihi büyük merakla araştırıyor.

Yapılacak olan yarıyıl tatili ile birlikte öğrenciler karne alacak ve birinci kanaat dönemi sona erecek. 15 günlük tatilin başlamasıyla birlikte öğrenciler 15 gün boyunca ikinci kanaat dönemi öncesinde tatil yapacak. Tatilin sona ermesinin ardından da ikinci kanaat dönemi başlayacak ve öğrenciler yaklaşık 4 ay boyunca ikinci kanaat döneminde eğitim görecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017-2018 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre yarıyıl tatili, 19 Ocak 2018 Cuma günü karnelerin alınmasının ardından başlayacak. Yarıyıl tatili 5 Şubat 2018 Pazartesi günü okulların yeniden açılmasıyla sona erecek ve milyonlarca öğrenci eğitimlerine ikinci kanaat döneminde devam edecek.

Öte yandan ikinci kanaat dönemi yaklaşık 4 ay sürecek ve 8 Haziran 2018 Cuma günü karnelerin alınmasıyla 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi sona erecek ve öğrenciler 3 aylık yaz tatiline girecek.

2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER

– 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil

– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

– 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

– 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü)

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil

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